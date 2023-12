Nasce Serena, filha de MC Mirella e Dynho Alves

Nasceu, nesta terça-feira (26), Serena, filha de MC Mirella, 25, e Dynho Alves, 28. A artista deu entrada na Maternidade São Luiz, em São Paulo, na noite de segunda-feira (25), após o "tampão mucoso" ter saído em uma cor mais rosada.

Legenda: Influenciadora ainda não postou o rosto da bebê nas redes sociais Foto: Reprodução

"Apelei para a anestesia. Quando o negócio estava com três dedos [de dilatação]... Meu Deus do céu! A dor. Enfim, estou me anestesiando", relatou horas antes do parto no Instagram.

Dynho elogiou Mirella quando a bolsa da companheira estourou. "Não está sendo nada fácil, a madrugada inteira passando dor. Mas foi muito forte o tempo todo, e cada vez percebo a força que ela tem", disse.

Veja também

O nascimento da filha do casal foi confirmado por Ianka Cristini e Ray Marcele, em grupos de Telegram. Dynho também confirmou o nascimento da menina no Instagram. "Minha filha nasceu", escreveu.