Quem é o pai de Mateus em 'Paraíso Tropical'? Relembre a trama da novela

No capítulo desta terça-feira (26) de "Paraíso Tropical", Lúcia (Gloria Pires) revelará para Cássio (Marcello Antony) que teve o filho que esperava dele na juventude. Ela decide contar a verdade após ser pressionada por Mateus (Gustavo Leão), que exige a identidade do pai.

Cássio se surpreende ao receber a visita da ex-namorada: "Eu não podia imaginar! Quantos anos faz? 15? 20?". A filha de Clemente (Reginaldo Faria) responde que já faz 18 anos desde que se viram pela última vez.

Lúcia conta que teve um filho e que se mudou pra Vitória: "Meu filho nasceu lá e raramente venho ao Rio". Cássio então pergunta com quem a personagem de Glória Pires se casou e ela esclarece que é solteira: "Eu também nunca me casei. O pai do Mateus e eu nunca vivemos juntos".

Nesse momento, o empresário se lembra da gravidez da ex-namorada, e Lúcia confessa: "Eu não fiz o aborto. E olha, cada vez que eu olho pro Mateus, que eu vejo o rosto dele, eu fico muito feliz de ter tomado aquela atitude. Nesses dezoito anos eu não tive um único dia de arrependimento. Foi difícil? Foi, mas valeu a pena".

Cássio se revolta

O personagem de Marcello Antony fica chocado e se revolta por ser enganado por tantos anos. "Eu tenho um filho de 18 anos. O que você quer de mim? Você me procurou pra dizer que eu tenho um filho de 18 anos? Que o nome dele é Mateus? Que ele é gente boa? Que ele é um garoto estudioso? Mais o quê? Você está precisando de grana? É isso? Quer dar um carro pra ele? Alguma coisa assim?", questiona.

Lúcia garante que não se trata de uma questão financeira e explica que jamais teve a intenção de procurar o ex-namorado: "O problema é o Mateus. Ele quer conhecer o pai. Eu tentei evitar isso, eu inventei um nome pra ele, ele descobriu que era mentira, agora fez 18 anos e está fixado nesse negócio. Fica me pressionando, ele disse que quer pelo menos saber o nome verdadeiro e que ele vai procurar onde quer que seja. O que eu faço?".

"Como é que você pode estar me perguntando isso? Eu não tenho a menor ideia! Eu não sabia que tinha um filho! Eu não conheço ele, não sei como é que ele é. Inventa uma mentira. Pelo visto você leva jeito nisso, né? Ou fala que o pai morreu, sumiu, sei lá, inventa qualquer droga, mas me tira dessa", diz o empresário.

Ainda abalado com a notícia, Cássio pede um tempo para poder pensar com calma: "É um choque muito grande. Eu preciso de um tempo para me habituar com essa ideia. Foi tudo muito forte, de repente". Ele garante que irá pensar com calma e ligar para a ex-namorada.