Entenda polêmica da festa de Natal de Rodrigo Branco, acusado de racismo contra Maju Coutinho

A foto de uma festa de Natal com famosos em Orlando, nos Estados Unidos, vem repercutindo nas redes sociais. O motivo é o anfitrião do evento. Na imagem, o empresário brasileiro Rodrigo Branco, conhecido por levar celebridades para festas e passeios na Flórida, aparece ao lado de nomes conhecidos como Dani Calabresa, Blogueirinha e a cantora sertaneja Simone Mendes.

Rodrigo Branco ficou em evidência na internet em 2020, após criticar a médica Thelminha, vencedora do BBB 20, e a jornalista Maju Coutinho, na época apresentadora do Jornal Hoje. O público apontou motivações racistas nas falas.

Na ocasião, durante uma live com a DJ Ju de Paulla, o brasileiro disse que torcer por Thelma no reality show seria racismo e que sua torcida existia apenas porque "ela é negra coitada". Sobre Maju, ele disse: "Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor. Ela não tem carreira, nunca foi repórter de campo, fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado", falou.

Repercussão

Após a publicação da foto nessa segunda-feira (25), os artistas que aparecerem ao lado de Rodrigo passaram a ser criticados, especialmente a humorista Dani Calabresa, que teve seu nome entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

"Quando a Dani Calabresa foi assediada, mulheres brancas, indígenas, negras e amarelas se organizaram pra apoiar ela. Hoje ela tá onde? Na Disney com o homem racista, um homem que atacou nacionalmente uma mulher preta", escreveu uma usuária. "Dani Calabresa é o puro suco do feminismo branco", criticou outra. Após a repercussão, a humorista limitou os comentários no seu perfil do Instagram.

Blogueirinha, personagem do ator Bruno Matos, também foi criticada na rede social. "Infelizmente acordando e tendo que cancelar a Blogueirinha sim", publicou uma usuária. "Blogueirinha foi com Deus", ironizou outra.

Os famosos citados não se manifestaram sobre a repercussão do caso.