Nicolas Prattes explica som associado ao Grindr em entrevista: 'Alguém tentando entrar na reunião'

O nome do ator Nicolas Prattes ficou nos assuntos mais comentados no X, antigo do Twitter, nesta terça-feira (26) após internautas associarem um barulho ouvido em uma entrevista dele a uma notificação do Grindr, app de relacionamento LGBTQIA+.

O global, vencedor na categoria Ator Coadjuvante no Melhores do Ano, foi um dos entrevistados do "Encontro com Patrícia Poeta", na TV Globo, e estava em uma chamada de vídeo.

Assista momento:

Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele !!! 😂😂😂❤️

Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente !!!

Beijos em sua famílias 🌟🥂 pic.twitter.com/YnazD7Zsdz — nicolas prattes 🦦 (@nicolasprattes) December 26, 2023

Após a repercussão, ele procurou a produção do programa e postou uma explicação: "Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele! Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente. Beijos em suas famílias".

Na mensagem de voz, a produtora informou que o som de notificação veio de uma pessoa que tentou diversas vezes entrar no link da chamada.

Nicolas Prates no Grindr? Ou só uma interferência? Nunca saberemos… pic.twitter.com/nL68ejtHFL — Rafa Goulart (@rafaogoulart) December 26, 2023

"O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou pra você. Devia ser um hackerzinho, sei lá quem que era. Um cara ficava pedindo autorização, sabe? E a gente ficava negando, ficava negando, e aí fazia aquele barulhinho. Algum enxerido aqui tentando derrubar a gente, mas não conseguiu! Fica tranquilo, não era do seu celular, não. Beijo", explica.

No X, começaram a fazer memes com a situação e alguns se "animaram" com a possibilidade de o ator estar no app: "Passo mal com o barulho da notificação do Grindr. Ele congelando, não aguento".

Veja também

O que é Grindr?

O Grindr se define nas lojas de aplicativos como o "número 1 do mundo para a comunidade LGBT". Ele conecta pessoas gays, bissexuais, trans e queer. No app, é possível mandar mensagens para perfis próximos com base na sua localização.

"O Grindr é uma ferramenta indispensável para viajantes LGBTQ. Você pode conhecer moradores da região e receber recomendações de bares, restaurantes, eventos e muito mais. Com o Grindr no bolso, você se conecta com as pessoas LGBTQ ao seu redor e sempre sabe de tudo que está acontecendo", diz a descrição da aplicação.