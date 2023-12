Dono da Choquei tranca perfil no Instagram após morte de Jessica Vitória

O criador da página de fofocas Choquei, Raphael Sousa, trancou o seu perfil pessoal no Instagram neste sábado (23) após receber uma série de críticas de internautas, que acusam a Choquei de ter contribuído para a morte da jovem Jessica Vitória Canedo, de 22 anos. O nome dela foi envolvido em uma fake news divulgada na página.

Segundo a família, a mulher lutava contra a depressão e não suportou lidar com boatos sobre um suposto flerte dela com o humorista Whindersson Nunes. Tanto o artista quanto a jovem negaram as conversas, apontadas como montagens, mas ainda assim as publicações foram mantidas.

"A moça disse que estão usando a imagem do perfil dela, mas ela não faz parte disso", defendeu Whindersson. "Eu tenho prints de pessoas mandando pra páginas de fofoca como induzindo a página a postar algo relacionado à menina e, como ninguém averigua nada, postaram".

Na tarde deste sábado (23), o perfil da Choquei publicou uma nota de esclarecimento assinada por sua assessoria jurídica, declarando que lamenta o ocorrido e que age com "diligência e responsabilidade".

A Choquei afirma que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas pelo perfil.

"Queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício e do direito à informação", diz trecho da nota.

Por fim, declara que o compromisso do perfil "sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal".

'Massacre público'

Em pronunciamento nas redes, Whindersson Nunes prometeu colocar alguém "na cadeia". "Como exemplo pra vocês entenderem que, se você existe, você pode ser encontrado", disse.

Jessica chegou a fazer um desabafo no Instagram, reclamando que era uma "brincadeira muito sem graça". "Até quando você vai fazer com que eu seja ridicularizada, xingada, ameaçada e continue perdendo pessoas que eu amo?", lamentou a quem tiver inventado a fake news.

Desde a morte de Jessica, Raphael Sousa foi acusado por internautas de debochar do desabafo da jovem. Depois que ela publicou os stories, ele teria comentado: "Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Pelo amor de Deus".

No depoimento, a jovem relatou o sofrimento que estava vivendo. "Sabe por que estou dizendo isso? Pra vocês imaginarem como deve estar a minha mente tendo que ler todos esses absurdos, todas essas ameaças. Eu já sofro de fobia social, imagina o que eu vou fazer agora?", declarou.

Whindersson Nunes disse estar "extremamente triste" com o ocorrido, pois nem chegou a conhecer Jessica. "Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", disse ele, em nota à imprensa.

O comunicado da equipe do artista classifica o caso como "massacre público" e afirma que a fake news tomou "dimensão catastrófica", além de se posicionar contra qualquer tipo de linchamento virtual.

Nem Raphael Sousa nem a Choquei se pronunciaram sobre o ocorrido. Com a repercussão, a página de fofocas deletou todos os posts relacionados ao caso.

"Estão mantendo o silêncio e fingindo que nada aconteceu", reclamou uma internauta. "Página lixo, sem noção e agora criminosa!", disse outro.