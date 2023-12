Avião de pequeno porte cai em São Paulo e deixa cinco mortos

Um avião de pequeno porte caiu em uma praça, no Município de Jaboticabal, em São Paulo, e deixou pelo menos cinco pessoas mortas, na manhã deste sábado (23). Entre as vítimas estão quatro adultos e uma criança. As informações são do portal G1.

O acidente ocorreu na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário. Depois de cair, o monomotor pegou fogo e explodiu, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Pelo menos quatro pessoas mortas estavam dentro da aeronave. Duas delas morreram carbonizadas, no local. Uma terceira vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A quarta e a quinta morte ainda não foram detalhadas, até a publicação desta matéria.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados ao local e deram início à investigação para elucidar a causa do acidente e identificar as vítimas.

O avião era um monomotor RV-10, prefixo PT-ZVL, fabricado em 2012 e com capacidade para o piloto e mais três passageiros. A aeronave era da categoria experimental e estava em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).