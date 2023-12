Pescador cai paralisado na água após pegar peixe-elétrico com a mão; veja o vídeo

Jorge da Silva, de 58 anos, passou por um pequeno susto no último domingo (17), enquanto pescava com seus amigos em igarapé, na Vila Campos Novos, no Sul de Roraima. As informações são do g1.

No vídeo, que foi parar em diversas páginas nas redes sociais, é possível ver o momento em que os amigos puxam uma rede de pesca e capturam um poraquê (peixe-elétrico amazônico). Jorge, então, entra na água e agarra o animal com mão, em seguida, ele cai e só consegue levantar quando tem ajuda do seu amigo.

Segundo Jorge, ele é "acostumado" a fazer "brincadeiras" desse tipo, mas nunca havia caído com um choque do peixe.

"Eu gosto de pescar, vivo pegando poraquê com as mãos. Eu já senti muito choque, só que ele [o peixe] nunca tinha era me derrubado. Mas, agora, ele me derrubou. Poraquê não é brincadeira, não, ele tem uma força bruta. Mas deu tudo certo, no fim a gente deu muita risada, continuou pescando normalmente", contou ele ao g1.

Para os amigos, Jailson Sousa, de 25 anos, José Carvalho, de 33 anos, quem salvou Jorge do peixe-elétrico, e Raimundo Lima, de 33, que filmou a situação, o episódio foi um momento de descontração entre eles. Felizmente, ninguém saiu ferido e Jorge não precisou ir ao hospital.

"Nós quatro somos acostumados a pescar juntos. O Jorge a vida dele é pescar e a gente gosta também, mas ele gosta mais. Todo dia ele tá no rio. Ele já é acostumado a lidar com todo tipo de peixe, inclusive poraquê. Até cobra, arraia… tudo isso ele é pega com a mão, ele é meio louco", disse Jailson, autor das risadas na gravação.

Apesar da descontração, Jorge declarou que pretende parar com esses tipos de "brincadeiras" por estar "velho demais" para isso.

"Eu peguei poraquê durante a minha vida quase toda, pois eu sou pescador, e tirava poraquê da tarrafa [de pesca] com a mão, brincando. Nunca tinham me derrubado, só que esse derrubou. Então, assim, [se alguém tentar] pode acontecer uma coisa pior, né? Não é qualquer um que pega, de repente pode dar errado", concluiu.

Veja também

Poraquê: o que é?

Considerado a maior espécie de peixe-elétrico na região da Amazônia, o poraquê consegue gerar 700 a 820 volts em uma descarga elétrica. Segundo o biólogo Will Cavalcante, bacharel em biologia pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), a eletricidade do animal está presente na sua calda, que corresponde a 75% do seu corpo.

A calda do peixe é constituída por músculos com células especializadas chamadas de eletrócitos, que se enfileiram e funcionam como uma bateria para gerar eletricidade natura. O especialista alerta que não é recomendável segurar o animal com as mãos, principalmente, se a pessoa estiver completamente dentro da água.

É comum em períodos de níveis mais baixo de água ou em épocas de seca, os poraquês se reunirem para acasalar nas margens de rios e igarapés. Por isso, o biólogo recomenda ficar atento e evitar manusear o animal diretamente e dentro da água.