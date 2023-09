Caetano Veloso notifica herdeiras de Olavo de Carvalho sobre indenização de R$ 3 milhões, diz blog

A viúva e uma das filhas do escritor Olavo de Carvalho foram notificadas em Santa Catarina, no dia 23 de agosto, sobre indenização de R$ 3 milhões que o filósofo foi condenado a pagar ao cantor Caetano Veloso. A informação é do blog do Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Desde a morte de Olavo, em janeiro de 2022, os advogados de Caetano tentavam notificar o espólio do escritor e filósofo sobre a dívida com o cantor, resultado de uma ação por danos morais.

A viúva de Olavo, Roxane, e a filha, Leilah Maria, foram notificadas porque representam os bens deixados pelo escritor.

Relembre o caso

Olavo de Carvalho foi condenado em novembro de 2017, após acusar Caetano Veloso de pedofilia. Ele deveria ter indenizado Caetano em R$ 3,7 milhões, mas nunca pagou o valor. Na condenação, o juiz ordenou que Olavo removesse das redes sociais as postagens feitas contra Caetano em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Nas postagens, o guru bolsonarista acusou o artista de pedofilia ao fazer comentários sobre a relação amorosa de Caetano com a produtora Paula Lavigne, sua atual mulher e com quem tem dois filhos. O relacionamento dos dois começou quando ele tinha 40 anos, e ela estava com 13. No entanto, não era considerado crime se relacionar com uma pessoa menor de 14 anos em 1986, época em que a relação iniciou.

Olavo nunca cumpriu a ordem, mas chegou a pagar R$ 65 mil a Veloso e entrou com recurso na Justiça afirmando não ter como pagar a quantia completa. O recurso foi negado. De acordo com o artigo 597 do Código de Processo Civil, Caetano pode seguir com a ação judicial mesmo após a morte do escritor.