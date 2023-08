Filha de Olavo de Carvalho anuncia desfiliação do PT e denuncia agressão física

A filha do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, que morreu em janeiro de 2022, anunciou nas redes sociais que estava se desfiliando do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta segunda-feira (7).

A Bacharel em Direito, Heloisa de Carvalho, alegou ter sido agredida fisicamente pela secretária de comunicação do PT Atibaia, em São Paulo, Adriana Carvalho. Ainda conforme a filha do guru, Wiliam Viera, presidente do partido no interior paulista, teria visto a cena e "saiu rindo". "Não tenho sangue de barata", alegou Heloisa que entrou no PT em junho de 2021.

Ao Estadão, Adriana Carvalho negou a agressão. “Jamais me desentendi, muito menos agredi a Heloísa. Fomos amigas por décadas. Mas o alcoolismo faz com que ela crie situações que não existem”, disse.

A secretária de comunicação ainda conta que em um protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, contra os atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília, Heloísa tentou mexer em seu cabelo e a acusou de usar peruca, ocorrido em 9 de janeiro.

"Para que ela não colocasse a mão em mim, tirei o celular da mão dela e arremessei longe com o objetivo de ela me deixar em paz. Foi o que aconteceu”, explicou a jornalista que disse não haver outro desentendimento nos últimos meses.

Adriana também disse que irá tomar medidas cabíveis sobre o assunto. “Registrei boletim de ocorrência por injúria e difamação e vou depor semana que vem. Após a oitiva dela, ajuizarei queixa-crime”, disse.

O que diz Heloísa

Heloísa diz que foi agredida fisicamente por Adriana e ainda recebeu um tapa na mão que fez o seu celular "voar no muro" e "quebrar a tela de vidro e a capinha”.

"Ela me falou: se me bater eu estouro a sua cara", disse a bacharel que não registrou boletim de ocorrência. Conforme a filha de Olavo de Carvalho, o caso "não ia dar em nada".

Segundo ela, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para relatar o desentendimento. "Ele nem deu importância. Diante disso, não tem condições de ficar filiada ao PT e participar de ações com essa gente junto", disse Heloísa.