Prefeito de Limoeiro do Norte falta audiência do MPCE e médico diz que ele está em hemodiálise

O prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PT), não compareceu a uma audiência convocada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta terça-feira (8). No encontro, a expectativa era de que o mandatário explicasse sua ausência das funções de comando no município.

Em documento enviado ao MPCE, o médico nefrologista que acompanha o prefeito informou que José Maria, de 78 anos, é portador de "doença renal crônica estágio 5 em hemodiálise".

"Realiza hemodiálise nessa clínica às terças, quintas e sábados semanalmente", aponta o médico. "Sem perspectiva de alta e necessita da manutenção do seu tratamento", acrescenta o nefrologista.

Em manifestação enviada ao MPCE, os advogados do prefeito solicitam que a audiência seja reagendada para alguma segunda-feira, dia da semana em que o gestor não está na clínica de hemodiálise.

Vice-prefeita

Vice-prefeita da cidade, Dilmara Amaral (PDT) informou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que estuda uma medida judicial para o cenário encontrado no Município.

“Em respeito ao trabalho da promotoria de Limoeiro do Norte, a gente aguardou o dia de hoje (terça-feira) da audiência. Agora, a gente vai tomar as medidas cabíveis judicialmente. Já estamos conversando com a nossa assessoria jurídica e estamos estudando o caminho a se tomar”, afirmou.

O promotor Felipe Carvalho Aguiar, o Ministério Público do Ceará e a assessoria de imprensa do prefeito José Maria Lucena foram procurados. O Diário do Nordeste aguarda retorno.

