Morre mulher que comeu 'falsa couve' em MG

Morreu nesta segunda-feira (13) a mulher de 37 anos que sofreu intoxicação após comer Nicotiana glauca, planta conhecida como charuteira ou 'falsa-couve'. Claviana Nunes da Silva estava internada em estado grave em Patrocínio, no interior de Minas Gerais, desde a última quarta-feira (8).

Segundo informações do g1, o quadro de Claviana piorou, no domingo (8), devido a uma lesão grave no cérebro. A morte foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio.

Ao todo, quatro pessoas da mesma família foram internadas após ingerirem a planta. Um homem de 67 anos recebeu alta na quinta-feira (9). Outros dois homens, de 60 e 64 anos, permanecem internados.

A intoxicação pela planta ocorreu na quinta-feira (8), após um almoço em família em uma chácara na zona rural de Patrocínio.

Veja também PontoPoder STF começa a julgar núcleo de desinformação sobre eleições País Ceará e outros estados brasileiros são atingidos por 'apagão nacional'

Envenenamento por acidente

Segundo a investigação, a 'falsa-couve' foi colhida no próprio terreno e servida refogada no almoço. O Corpo de Bombeiros aponta que a família havia se mudado recentemente para o local, e acreditava que, pela semelhança, tratava-se de couve comumente usada para alimentação.

Partes do vegetal foram encontrados na arcada dentária da mulher internada e foram encaminhadas com outras partes da planta para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso, e a principal linha de investigação é de envenenamento acidental.

Semelhança com couve verdadeira pode dificultar identificação

Além de charuteira, a Nicotiana glauca recebe ainda os nomes de tabaco-arbóreo e popularmente de 'fumo bravo'. Ela é comum em áreas rurais e à beira de estradas em todo o Brasil, e ainda é considerada invasora em algumas regiões e extremamente tóxica ao consumo.

Segundo informações de especialistas em plantas, a charuteira contém uma substância chamada anabazina, que pode causar paralisia muscular, respiratória e até levar à morte.

O que pode diferenciar a Nicotiana glauca da couve verdadeira são algumas características físicas, como as folhas levemente mais finas, textura aveludada e coloração verde-acinzentada.

"Enquanto a couve que a gente consome tem a folha mais grossa e nervuras bem marcadas, a Nicotiana glauca tem um verde mais vivo. Ainda assim, se você não tem uma do lado da outra, fica bastante difícil a diferenciação. A dica é não consumir nada que não se tenha certeza da procedência", afirma Amanda Danuello, especialista em química de produtos naturais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).