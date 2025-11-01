Idoso morre em aeroporto após desembarcar de avião que teve problema técnico

Um idoso de 74 anos morreu no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), na manhã deste sábado (1°).

Ele partiu de Guarulhos (SP) em direção a Recife (PE), mas a aeronave precisou fazer um pouso devido à alta temperatura a bordo, por falha no sistema de refrigeração.

A Gol, companhia responsável pelo voo, informou ao g1 que o idoso começou a passar mal dentro do terminal de embarque. Equipes de resgate tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.

A BH Airport, administradora do aeroporto, informou que o passageiro sofreu um mal súbito por volta das 10h40. O óbito foi constatado às 11h21, com causa 'indeterminada'.

POUSO ALTERNADO

A aeronave em que o idoso estava precisou fazer um pouso alternado devido à falha na refrigeração. O avião chegou a atingir 32°C.

A Gol disse que a decisão de alternar o pouso para Belo Horizonte seguiu os protocolos de segurança.

“A companhia foi informada que foi declarado o óbito por causa indeterminada. A companhia lamenta profundamente e está oferecendo todo o apoio à família”, disse a Gol.