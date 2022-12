Harry Styles assiste ao jogo do Brasil em São Paulo

Uma foto do cantor Harry Styles assistindo ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira (5), em São Paulo, viralizou nas redes sociais. O artista aparece concentrado no jogo nas imagens.

O ex-One Direction desembarcou em solo brasileiro na tarde de hoje, em Guarulhos, para uma série de shows em solo brasileiro. O primeiro acontece terça-feira (6), no Allianz Parque, em São Paulo.

Recentemente, foi divulgado que Harry está solteiro, já que ele e a diretora Olivia Wilde estão dando um tempo no namoro de quase dois anos. A informação foi revelada pela revista “People”.

Apesar “do tempo”, Harry e Olivia nunca confirmaram publicamente a relação. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro de 2021, em um casamento na Califórnia.