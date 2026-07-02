Guia de shows: mês de julho terá festivais e nomes da MPB, do rap e do reggae em Fortaleza
Entre os destaques estão o Festival Bora, a programação de férias do Dragão do Mar e apresentações em casas independentes da Capital.
Neste ano, como de costume, o mês de julho chega com programação ampla e diversa para quem mora em Fortaleza e gosta de música. Festivais gratuitos e pagos, shows em espaços culturais de pequeno e médio porte e line-ups com artistas de diversos gêneros musicais preenchem as próximas semanas.
Já integrados ao calendário da Capital, festivais como o Bora — que substituiu o Férias na PI —, o Fortal e o ForCaos terão novas edições e garantem opções de entretenimento para todos os gostos.
Além deles, equipamentos como Dragão do Mar, Estação das Artes e Hub Porto Dragão ofertam programações especiais de férias e espaços independentes, como a Casa Absurda e a Casa Mercúrio, seguem fortalecendo a cena autoral.
Atualização feita no dia 2 de julho, às 14h: Na primeira versão desta matéria, o Diário do Nordeste noticiou que a cantora Danieze Santiago se apresentaria no Festival Bora, após confirmação do line-up pela assessoria do Instituto Iracema. No entanto, nesta quinta-feira (2), a instituição informou que a artista não se apresentará mais e será substituída pela banda A Loba.
Para te ajudar a montar o roteiro musical do mês, a coluna elaborou uma lista com um dos principais eventos que vem por aí. Confira:
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Emiciomar (2/7)
Como parte da programação que celebra os sete anos do Hub Cultural Porto Dragão, o equipamento recebe diversas atividades artísticas nesta semana. Um dos destaques é o show do rapper e produtor musical Emiciomar, que lança seu novo álbum, Pra Tocar no Soundsystem, Vol. I, nesta quinta-feira (2). A apresentação de lançamento contará com a participação de Leo Grijó, Carú Lina, Sra. Preta, Nego Gallo e DJ Merson, que colaboram em alguns dos feats do disco.
Produzido por Emiciomar e Leo Grijó, o trabalho une sonoridades que tornaram o beatmaker cearense conhecido, como o reggae, o reggaeton, o dancehall e o rap.
O show de Emiciomar deve começar por volta das 20h30, mas vale chegar cedo para conferir a programação completa: antes da apresentação, a partir das 17h30, haverá a performance de dança "Pausa-Pouso em Fricção", de Cláudia Araújo, uma edição da festa "House Your Body" e uma apresentação do espetáculo "Construção Civil", da Inquieta Cia.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 2 de julho
Horário: 20h30
Onde: Praça das Artes do Hub Cultural Porto Dragão (R. Bóris, 90 C - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @hubportodragao
Gabi Nunes (3/7)
Destaque da cena musical de Fortaleza, a cantora Gabi Nunes comanda uma roda de samba no encerramento da programação de aniversário do Hub Porto Dragão, na próxima sexta-feira (3). A abertura fica por conta do DJ Viúva Negra, que discoteca a partir das 18h na Praça das Artes.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 3 de julho
Horário: 20h
Onde: Praça das Artes do Hub Cultural Porto Dragão (R. Bóris, 90 C - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @hubportodragao
Festival Bora (3 a 26/7)
A segunda edição do Festival Bora chega a nove pontos da orla de Fortaleza a partir desta sexta-feira (3), com shows, feiras, atividades de ecoturismo, apresentações teatrais e muito mais. O evento, que é totalmente gratuito, tem como destaque o line-up musical, com nomes cearenses e de alcance nacional, como Don L, Luedji Luna, MC Luanna, Jup do Bairro, Carlos do Complexo, 4RTIN Delas e banda A Loba.
Confira a programação musical do evento:
3 de julho (sexta-feira)
Palco Tremembés - Praia de Iracema
Atrações: 4RTIN DELAS / Show "Um Salve à Música Negra Cearense", com Caiô, Assun, Luíza Nobel, Otto Nascimentu, Mumutante, Vits, Roberta Kaya, Izma Xavier, Davinci e Daniel Rebouças / MC Luanna
Horário: A partir de 18h30
4 de julho (sábado)
Ponte dos Ingleses
Atração: Trio Júlio convida Tereza Rachel
Horário: 17h
Palco Tremembés - Praia de Iracema
Atrações: Baile Groovado / Luedji Luna / Don L
Horário: A partir das 18h
5 de julho (domingo)
Palco Tremembés - Praia de Iracema
Atrações: Transmissão do jogo Brasil x Noruega / DJ Lola Garcia / Banda A Loba / Gabivic
Horário: A partir das 16h
11 de julho (sábado)
Pavilhão Atlântico do Poço da Draga
Atrações: Luau Hawaizinho, com banda Two Roots, DJs e sound system
Horário: A partir das 17h
12 de julho (domingo)
Caça e Pesca
Atrações: Banda Amor Secreto e Grupo Onda
Horário: 15h
17 de julho (sexta-feira)
Centro Cultural Belchior
Atrações: Baile do Beco - Set das Piores: Cabulosa, Felina, Dona, Lany Bandida, Pretassa, Zabeli, Souma, DJ Nayma, DJ PretaBelzinha, DJ Angel History, DJ Negona, Fogo na Babilônia, MT da ZL, Lunna Wings e Neguinha Promissora / Carlos do Complexo
Horário: A partir das 18h30
18 de julho (sábado)
Centro Cultural Belchior
Atrações: Festa "A Noite Mais Triste do Mundo" / Jup do Bairro
Horário: A partir das 18h30
Castelo Encantado
Atrações: Gustavo Santos e banda Paixão Fatal
Horário: 18h
Praia do Futuro
Atrações: Cortejo com bloco Camaleões do Vila (saída do Clube do Kite) / Reggart, com Rootz Soundz, Nação Woman, Dub Movement, Emiciomar, Selectah Tuti, Marina Peralta e Rebel Lion
Horário: A partir das 15h
25 de julho (sábado)
Centro Cultural Belchior
Atrações: Samba da Rainha com Negra Lu
Horário: A partir das 19h30
26 de julho (domingo)
Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
Atrações: Marcus Caffé, Ayrton Montarroyos e Harrisongs
Horário: 16h
Serviço
Quando: 3 a 26 de julho
Onde: Barra do Ceará, Poço da Draga, Praia de Iracema, Centro, Mucuripe, Castelo Encantado, Praia do Futuro, Sabiaguaba e Caça e Pesca. Datas e locais de cada show ainda serão divulgados pela organização do festival
Acesso gratuito
Mais informações: @festivalborafortaleza
Demônios da Garoa (10/7)
Um dos grupos musicais mais longevos da música brasileira, o Demônios da Garoa chega à capital cearense com um show especial para celebrar seus 80 anos de carreira. No repertório, como de costume, alguns dos grandes clássicos do samba, como "Saudosa Maloca", "Não Deixe o Samba Morrer" e "Tiro ao Álvaro", entre outros.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 10 de julho
Horário: Abertura da casa às 20h, show às 21h
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 100 | Venda na bilheteria do teatro e no Uhuu
Mais informações: @teatroriomarfortaleza
Festival ForCaos (10 a 30/7)
O festival ForCaos, mais longevo evento underground da capital cearense, retorna para mais uma edição voltada para a cena do rock independente. Neste ano, o evento ocorre nos dias 10, 11, 25, 29 e 30 de julho em diferentes palcos da cidade.
Até o momento, já foram divulgados os line-ups dos dois primeiros dias do evento: a estreia será na sexta-feira, 10, com shows de Caipirizando, Luh Lívia, Roger Capones e os Planárias, Aderiva e O Ciclo, todos no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. No sábado, dia 11, as apresentações são no Esconderijo Rock Pub, no bairro Damas, com Shybuia, Stormside, Lavage e Haru e a Corja.
As demais bandas, locais e horários serão divulgados em breve no Instagram do festival.
Serviço
Quando: 10, 11, 25, 29 e 30 de julho
Acesso gratuito
Mais informações: @forcaos
Nazirê + Núbia (11/7)
Revelação da nova geração do reggae maranhense, a cantora Núbia chega a Fortaleza com o repertório de seu álbum “Sabores” (2024) e alguns sucessos mais recentes, como “Mulher no Espelho” e “Coração Melão”. Duo caririense de reggae, a Nazirê abre a noite com o show "Reggae Love", com repertório cheio de clássicos do gênero e feito para dançar a dois.
Serviço
Quando: Sábado, 11 de julho
Horário: 21h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 15 + 1kg de alimento (meia social) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar
Tiê (15/7)
A cantora e compositora paulista volta a Fortaleza com a turnê "Esgotada & Amorosa", que apresenta o repertório do álbum "Esgotada", lançado em maio deste ano, em versão repaginada, além de músicas ainda inéditas que irão compor o projeto "Amorosa", a ser lançado no próximo semestre. A apresentação única será no recém-nomeado Teatro Claro Mais, anteriormente conhecido como Theatro Via Sul.
Serviço
Quando: Quarta-feira, 15 de julho
Horário: Abertura da casa às 19h, início do show às 20h
Onde: Teatro Claro Mais (Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4355 - Edson Queiroz)
Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas no Uhuu
Mais informações: @teatroclaromaisfortaleza
Georgez (17/7)
O cantor, compositor e instrumentista cearense Georgez lança seu primeiro trabalho solo, o álbum "Aluno", em festa especial no Covil. O álbum, que será lançado nos streamings no dia 13 de julho, une post-punk e synthpop em faixas em português e espanhol. Além do artista, também se apresentam no evento Anum Preto, Ariel Void, Clapt Bloom e T.R.A.U.M.A. Os DJs Frando e Tarântula fecham o line-up da noite.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 17 de julho
Horário: A partir das 21h
Onde: Covil Rock'n Bar (R. Waldery Uchôa, 197 - Benfica)
Ingresso voluntário
Mais informações: @covilrocknbar e @georgez.solo
Moon Kenzo (17/7)
Em turnê para se despedir do show de seu álbum de estreia, "AMARGA" (2024), a cantora sobralense Moon Kenzo se apresenta em show gratuito em Fortaleza no próximo dia 17 de julho. O repertório da artista une R&B, soul e lo-fi hip-hop, em letras autobiográficas e performances memoráveis.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 17 de julho
Horário: 20h
Onde: Casa Absurda (R. Isac Meyer, 108 - Aldeota)
Acesso gratuito
Mais informações: @casaabsurda e @moonkenzo
Batuta + Afrocidade (18/7)
Multiartista cearense, Batuta apresenta o show “Quando eu era velho” no próximo dia 18, durante a programação do “Férias no Dragão”. O espetáculo reúne ritmos populares no Ceará, como forró e coco, a batidas urbanas do rap, do reggae e do eletrônico.
Em seguida, o grupo Afrocidade apresenta um show que homenageia a história da música negra brasileira, referenciando os mais de 20 anos de pesquisa sonora da big banda baiana.
Serviço
Quando: Sábado, 18 de julho
Horário: A partir das 19h30
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 15 + 1kg de alimento (meia social) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar
Slipmami (19/7)
A rapper carioca volta à capital cearense com a turnê “Malvadeza”, que reúne hits dos álbuns “Malvatrem” (2023) e “Até Aqui, Slip nos Ajudou” (2024).
Serviço
Quando: Domingo, 19 de julho
Onde: Kingston 085 (R, José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 80 | Vendas no Outgo
Mais informações: @kingston085
Fortal (23 a 26/7)
Em sua 33ª edição, o Fortal terá quatro dias de festa e um line-up dedicado a grandes nomes do axé, do forró e do sertanejo. No Corredor da Folia, se apresentam Bell Marques, Rafa & Pipo Marques, Alinne Rosa, Banda Eva, Xanddy Harmonia, Claudia Leitte, Timbalada e Ivete Sangalo.
Na Arena Fortal, se apresentam os Filhos de Jorge, o grupo É o Tchan, Olodum e Alexandre Peixe. Já no Camarote Mucuripe, os shows serão de Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus & Kauan, Pedro Sampaio, Durval Lelys, Natanzinho Lima, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro, Felipe Amorim, Rafa & Pipo Marques, Banda Eva, Eric Land, Litto Lins e Syon Trio.
Serviço
Quando: 23 a 26 de julho
Onde: Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor, s/n - Manoel Dias Branco)
Ingressos: Vendas no Efolia
Mais informações: @fortaloficial
Margot Inajosa + Luxuosos Corações (24/7)
Em noite dedicada à música amazônida, a Casa Mercúrio recebe uma dobradinha de shows animada: a cantora Margot Inajosa, que traz apresentação voltada para o pop dançante, e a banda Luxuosos Corações, que une brega, cumbia e punk.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 24 de julho
Horário: A partir das 18h30
Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
Acesso gratuito
Mais informações: @casamercuriofortaleza
Rodrigo Barba (24/7)
Em celebração aos 25 anos do "Bloco do Eu Sozinho", segundo álbum de estúdio da banda Los Hermanos, o baterista Rodrigo Barba fará dois shows tocando o repertório do disco em Fortaleza. Os dois shows serão no dia 24 de julho, no Havana Iracema. A primeira sessão, com ingressos quase esgotados, será às 19h, e a segunda, às 22h.
No repertório, hits como "A Flor", "Sentimental" e "Todo Carnaval Tem Seu Fim". Além de Barba, alguns dos músicos que fizeram parte do disco compõem a banda, como o trompetista e arranjador Bubu, o saxofonista Índio e o baixista Melvin.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 24 de julho
Horário: 19h (primeira sessão) e 22h (segunda sessão)
Onde: Havana Iracema (R. Almirante Jaceguai, 61 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas no Sympla (primeira sessão e segunda sessão)
Mais informações: @bicicletaprodutora
Sons de Fortal (24/7)
A Estação das Artes recebe o show coletivo "Sons de Fortal - O Fino da Cidade", que reúne artistas fortalezenses que fazem sucesso na cena musical contemporânea. Na apresentação, se reúnem nomes como Mumutante, Caiô, ROSABEATZ, Otto Nascimentu, Batuta, Dipas, Joana Lima e Zabeli.
Com repertório autoral, o show reúne diversos ritmos, como pop, rap, R&B, pagode, soul e mais. Antes do show, o artista Eduardo Bruno fará uma apresentação da performance "Reencontremos a Dimensão Utópica". A programação faz parte de uma parceria da Estação das Artes com o Festival Bora Fortaleza.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 24 de julho
Horário: A partir das 17h
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Edgar (25/7)
Conhecido por unir o rap, o som pesado do soundsystem e experimentações na música eletrônica, o cantor Edgar apresenta o show “REWIND – Reggae, Periferia e Futuro”, com letras inspiradas na vivência periférica brasileira.
A abertura fica por conta do projeto “Na Ponta da Agulha”, que celebra a discotecagem em vinil e, nesta edição, recebe as cantoras Luiza Nobel e Roberta Kaya.
Serviço
Quando: Sábado, 25 de julho
Horário: A partir de 19h30
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 15 + 1kg de alimento (meia social) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar
Mateus Aleluia (25 e 26/7)
Único remanescente do histórico grupo Os Tincoãs e um dos nomes mais importantes da música nordestina e brasileira, o cantor e compositor baiano Mateus Aleluia faz duas apresentações intimistas na Caixa Cultural Fortaleza no fim deste mês, nos dias 25 e 26. O repertório, todo em voz e violão, deve revisitar os mais de 50 anos de carreira do músico e emocionar o público.
Serviço
Quando: Sábado, 25, e domingo, 26 de julho
Horário: Às 19h, no sábado, e às 18h, no domingo
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas a partir das 10h do dia 17/06, na bilheteria da Caixa Cultural, e a partir das 15h no site Bilheteria Cultural
Mais informações: @caixaculturalfortaleza
Téti, Pedro Rogério e Rogério Franco (29/7)
Um dos maiores nomes da música cearense e expoente do "Pessoal do Ceará", a cantora Téti se une ao filho, o músico Pedro Rogério e ao cantor Rogério Franco para o lançamento do álbum "Nosso Caminho".
A apresentação celebra o encontro entre diferentes gerações da música e terá participação especial de grande elenco – os cantores Marcos Lessa, Tiago Araripe, Caio Castelo, Edinho Vilas Boas, Dalwton Moura, Bárbara Sena, Di Ferreira e Melissa Campos se unem ao trio no palco, junto a grandes instrumentistas do Estado, como o maestro Luciano Franco e o violinista Eduardo Holanda.
Serviço
Quando: Quarta-feira, 29 de julho
Horário: 19h
Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz
Castello Branco + Alice David (31/7)
Com um show que revisita seu álbum de estreia, Serviço (2013), o cantor carioca Castello Branco vem a Fortaleza para uma apresentação que promete reviver a nostalgia da nova MPB dos anos 2010, mas sem abrir mão de novos arranjos. Hits dos outros álbuns do artista também devem entrar no repertório.
O show de abertura é da cantora, compositora e instrumentista cearense Alice David, que apresenta o repertório de seu primeiro álbum, "Análise Selvagem", lançado em junho deste ano.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 31 de julho
Horário: A partir das 18h30
Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas no Sympla
Mais informações: @casamercuriofortaleza