Festival Bora terá shows gratuitos de Don L, MC Luanna e Luedji Luna em Fortaleza; veja atrações

Um ano após a primeira edição, o Festival Bora Fortaleza, que substituiu o "Férias da PI", será realizado novamente em julho. Com programação musical, feira criativa, ações de ecoturismo, oficinas formativas e outras atividades, o evento tem acesso gratuito e será realizado dos dias 3 a 26 deste mês.

Entre os principais destaques da programação está o line-up musical, que terá apresentações de artistas cearenses e destaques da música brasileira contemporânea. Estão confirmados os shows de Don L, Luedji Luna, MC Luanna, Jup do Bairro, Carlos do Complexo, Danieze Santiago e do projeto 4RTIN Delas.

Duas apresentações especiais que reúnem diversos nomes da música cearense também fazem parte do festival: o show "Sons de Fortal - O Fino da Cidade", com os artistas do primeiro projeto do selo Iracema Sounds (Mumutante, Caiô, ROSABEATZ, Otto Nascimentu, Batuta, Dipas, Joana Lima e Zabeli), e o show "Um Salve Para a Música Negra Cearense", com Caiô, Assun, Luiza Nobel, Lorena Nunes, Otto, Mumutante, Vits, Adna Oliveira, Má Dame e Nego Célio. As informações foram confirmadas com exclusividade à coluna pela assessoria do Instituto Iracema.

Neste ano, a programação do evento será realizada em nove pontos da Capital: Barra do Ceará, Poço da Draga, Praia de Iracema, Centro, Mucuripe, Castelo Encantado, Praia do Futuro, Sabiaguaba e Caça e Pesca. As datas e locais de cada show ainda serão divulgadas pela organização do festival.

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Criado com o intuito de ampliar o "Férias na PI", tradicionalmente realizado em janeiro e julho na Praia de Iracema, o Festival Bora foi formulado para atender a diversos pontos da orla, afirmou João Wilson Damasceno, diretor-presidente do Instituto Cultural Iracema (ICI), na época do lançamento do evento.

Inicialmente, o festival foi anunciado com duas edições anuais. A edição de janeiro deste ano, no entanto, foi cancelada para priorizar o Ciclo Carnavalesco da Capital, segundo informou a Prefeitura de Fortaleza.