BBB 26 exibe bola autografada por Oscar Schmidt na academia

A morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, repercutiu também dentro da casa do BBB 26. O atleta, que morreu na sexta-feira (17), já era homenageado na decoração do reality show antes mesmo da atual edição.

Na academia da casa, um dos espaços mais utilizados pelos participantes, há itens que celebram grandes nomes do esporte. Entre eles, uma bola autografada por Oscar Schmidt, exposta desde o início da temporada.

O ambiente reúne ainda outros objetos simbólicos, como uma camisa assinada por Pelé, além de troféus e relíquias esportivas que compõem a ambientação do espaço.

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Emoção ao vivo no programa

A homenagem ganhou um novo significado na edição de sexta-feira (17), quando o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa visivelmente emocionado ao falar sobre a morte do irmão.

Durante o discurso, ele explicou a decisão de seguir à frente da apresentação mesmo diante da perda.

“Hoje é um dia difícil, hoje nós demos adeus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque o meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo. Principalmente no que diz respeito ao amor à profissão”, afirmou.

A presença de objetos autografados por grandes atletas na casa do BBB 26 faz parte da proposta de ambientação desta edição, que aposta em referências ao universo esportivo.