Teorias da conspiração do BBB 26: o que os fãs estão especulando na internet

A dinâmica do Big Brother Brasil (BBB) envolve uma vida confinada na casa, sem contato com o mundo externo. E nesta reta final do BBB 26, fãs têm levantado diversas teorias nas redes sociais, que vão de supostas manipulações da produção a coincidências curiosas envolvendo os participantes.

O reality, que termina terça-feira (21), após 100 dias de confinamento, entrou em modo turbo e terá, antes da final, o último paredão da temporada. Nesta sexta-feira (17), conheceremos o primeiro finalista da edição, no fim da última prova. Leandro Boneco, Juliano Floss e Milena estão na disputa, enquanto Ana Paula já foi emparedada.

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Mas, ao longo dos últimos meses de exibição, não faltou quem utilizasse as redes sociais para apontar fatos curiosos e suspeitas sobre o reality. Confira:

Conexões com eventos globais

Uma das especulações mais comentadas associa edições marcantes do programa a grandes acontecimentos mundiais. Internautas lembram que os BBBs 20 e 21 foram exibidos durante a pandemia, enquanto temporadas antigas coincidiram com eventos como o furacão Katrina e o terremoto no Haiti. Agora, há quem relacione o BBB 26 ao atual cenário de conflitos internacionais, alimentando a ideia de uma “maldição” envolvendo o programa.

A “psicóloga” e o “astro-rei”

Outra teoria que ganhou força envolve a chamada “psicóloga” do reality. Alguns fãs acreditam que participantes retornam desses atendimentos com comportamentos diferentes, o que levantou suspeitas sobre quem estaria por trás do papel.

Nas redes, falas dos brothers passaram a ser interpretadas como possíveis referências indiretas ao diretor Rodrigo Dourado, citado de forma codificada como "astro-rei" ou "sol", e que, segundo essa teoria, estaria por trás do atendimento psicológico.

Edição sob suspeita

As críticas à edição do programa também dominam as discussões online. Parte do público acredita que o conteúdo exibido no horário nobre favorece determinados participantes, enquanto omite situações importantes de outros.

No X, antigo Twitter, usuários reclamaram da ausência de momentos considerados decisivos. "A edição não mostrou nada! Dourado, o que você fez com o BBB? 26 anos jogados no lixo", escreveu um internauta. "Não mostrou o Juliano mentindo para Ana Paula. A edição desse BBB 26 tá uma vergonha", disse mais um. "É impressionante como a edição de hoje do BBB 26 não mostrou nenhum ponto crucial do dia de hoje", reclamou outro.

Legenda: Apontada como favorita ao grande prêmio do BBB 26, Ana Paula Renault é alvo de algumas teorias. Foto: Reprodução/X.

Suposta retaliação contra Ana Paula

Uma das teorias mais fortes envolve Ana Paula Renault. Dentro do programa, ela afirmou que possui um contrato diferente dos demais participantes, após Jordana comentar sobre regras de desclassificação ligadas à recusa de dinâmicas. A partir disso, internautas passaram a especular que a produção teria endurecido com a sister.

O assunto ganhou ainda mais repercussão após o Castigo do Monstro recebido por Ana Paula e Milena. A dinâmica exigia revezamento ininterrupto para manter refletores acesos, o que gerou críticas nas redes sociais, com alguns usuários classificando a tarefa como excessiva.

Polêmica do figurino

A discussão sobre tratamento desigual também ganhou força após episódios envolvendo figurino. Em uma festa, Ana Paula pediu para alterar a roupa disponibilizada pela produção, mas teve o pedido negado e decidiu não participar do evento.

Legenda: Jornalista desabafou e disse que roupa a deixaria completamente vulnerável. Foto: Reprodução.

Já em outro momento, Jordana teve ajustes feitos em seu look, como mudança no cós da calça e nas alças, o que reacendeu críticas sobre "dois pesos e duas medidas" dentro do reality.

Provas e favorecimento

Também circulam teorias sobre favorecimento em provas. Fãs apontam o bom desempenho de participantes como Jonas e Cowboy, que acumularam vitórias no BBB 26, e levantaram suspeitas de que as dinâmicas seriam mais favoráveis a esse grupo, especialmente em desafios que exigem agilidade.

Teoria do ciclo menstrual

Entre as hipóteses mais inusitadas, uma das que mais repercutiram relaciona o comportamento de Ana Paula ao seu ciclo menstrual. Internautas passaram a analisar atitudes da participante ao longo das semanas, sugerindo um padrão entre momentos de conflito, sociabilidade e tranquilidade. "Faz muito sentido a teoria de que esse BBB está sendo ditado pelo ciclo menstrual da Ana Paula", opinou um usuário.

Legenda: Apontada como favorita ao grande prêmio do BBB 26, Ana Paula Renault é alvo de algumas teorias. Foto: Reprodução/X.

"Vocês não sabem apreciar o quanto essa mulher fica engraçada dos dias 14 ao 20 de todo mês", comentou outro. "Mês passado, nessa mesma data, ela estava flertando horrores com o Jonas também. Período fértil", escreveu mais um. Já outro resumiu: "O pessoal fala que a Ana Paula sempre fica muito sociável com todo mundo entre o dia 14 e 20. Antes disso, ela causa mais e depois fica mais tranquila".