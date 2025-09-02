Diário do Nordeste
Flávio Dino é hostilizado por mulher durante voo: 'Este avião está contaminado'

Ministro do STF aguardava aeronave decolar com destino a Brasília (DF)

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:29)
Imagem mostra Flávio Dino, ministro do STF hostilizado por mulher em voo no Maranhão
Legenda: Caso aconteceu na véspera do início do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma da Corte, da qual o magistra faz parte
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, foi hostilizado por uma mulher enquanto estava em um avião, aguardando um voo de São Luís (MA) a Brasília (DF), informou a assessoria dele nessa segunda-feira (1º). O caso foi registrado na Polícia Federal.

O que aconteceu

Segundo a nota, a passageira foi identificada como Maria Shirlei Piontkievicz, enfermeira e servidora do Governo do Paraná. Aos gritos, ela teria entrado na aeronave afirmado que "este avião está contaminado" e que "não respeita essa espécie de gente", conforme o portal CNN.

Em seguida, a mulher tentou se aproximar de Dino, mas foi contida por um segurança. Ela estava em um grupo com 16 turistas. 

"Ressalte-se que a passageira também gritava frases como 'o Dino está aqui', apontando para o ministro, em clara tentativa de incitar uma espécie de rebelião a bordo. A mulher somente cessou sua conduta após ser advertida pela Aeromoça Chefe de Cabine", detalhou o comunicado. 

Assessoria do ministro lamentou o ocorrido

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o ministro do STF estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, e permaneceu calado durante o episódio.

Depois, um agente da Polícia Federal foi acionado e entrou no avião. A assessoria de Dino lamentou o ocorrido e informou que "todas as medidas cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes."

"Agressões físicas e verbais, ainda mais no interior de um avião, são inaceitáveis, inclusive por atrapalhar outros passageiros e colocar em risco a operação do próprio voo, que é um serviço essencial", acrescenta a nota.

Após o pouso em Brasília, Maria Shirlei foi encaminhada por agentes da PF para prestar depoimento, sendo liberada em seguida, segundo a CNN. 

Ainda conforme o colunista Lauro Jardim, antes de deixar a aeronave, ela solicitou que outros passageiros testemunhassem a seu favor, caso ela precisasse. 

Ao ser conduzida pelos agentes, ela teria dito: "Cadê o celular de vocês, gente, para ter filmado essa palhaçada aqui, para pegar uma mulher? Parece que vieram pegar o Bolsonaro aqui dentro."

O fato aconteceu na véspera do início do julgamento do ex-presidente, que começa nesta terça-feira (2), na Primeira Turma do STF, da qual Dino faz parte ao lado de quatro ministros, entre eles Alexandre de Moraes.

