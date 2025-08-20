Cid Gomes e Eduardo Girão serão titulares da CPMI do INSS; Augusta Brito será suplente
O colegiado será comandado pelo senador Carlos Viana (Podemos) e terá como relator o deputado federal Alfredo Gaspar (União), ambos alinhados com a oposição ao Governo Lula
Os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) foram escolhidos como titulares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga desvios em benefícios do Instituto. A senadora Augusta Brito (PT) será suplente.
Ao todo, o colegiado é formado por 64 senadores e deputados, sendo metade de cada grupo ocupando a função de titular e a outra metade de suplente.
A CPMI foi instalada nesta quarta-feira (20), em um movimento que foi apontado por parlamentares como uma derrota do Governo Lula (PT). Os governistas articulavam, com apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), a escolha do senador Omar Aziz (PSD) como presidente da Comissão, contudo, a oposição conseguiu arregimentar apoio e eleger o senador Carlos Viana (Podemos) para comandar o colegiado. O relator será o deputado federal Alfredo Gaspar (União).
Veja a lista completa de titulares e suplentes:
TITULARES
- Sen. Eduardo Braga (MDB/AM)
- Sen. Renan Calheiros (MDB/AL)
- Sen. Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)
- Sen. Carlos Viana (PODEMOS/MG)
- Sen. Styvenson Valentim (PSDB/RN)
- Sen. Omar Aziz (PSD/AM)
- Sen. Eliziane Gama (PSD/MA)
- Sen. Cid Gomes (PSB/CE)
- Sen. Jorge Seif (PL/SC)
- Sen. Izalci Lucas (PL/DF)
- Sen. Eduardo Girão (NOVO/CE)
- Sen. Rogério Carvalho (PT/SE)
- Sen. Fabiano Contarato (PT/ES)
- Sen. Leila Barros (PDT/DF)
- Sen. Tereza Cristina (PP/MS)
- Sen. Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)
- Dep. Coronel Chrisóstomo (PL/RO)
- Dep. Coronel Fernanda (PL/MT)
- Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)
- Dep. Paulo Pimenta (PT/RS)
- Dep. Alencar Santana (PT/SP)
- Dep. Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL)
- Dep. Duarte Jr. (PSB/MA)
- Dep. Julio Arcoverde (PP/PI)
- Dep. Rafael Brito (MDB/AL)
- Dep. Sidney Leite (PSD/AM)
- Dep. Ricardo Ayres (REPUBLICANOS/TO)
- Dep. Romero Rodrigues (PODEMOS/PB)
- Dep. Beto Pereira (PSDB/MS)
- Dep. Josenildo (PDT/AP)
- Dep. Bruno Farias (AVANTE/MG)
- Dep. Marcel van Hattem (NOVO/RS)
SUPLENTES
- Sen. Alessandro Vieira (MDB/SE)
- Sen. Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB)
- Sen. Efraim Filho (UNIÃO/PB)
- Sen. Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)
- Sen. Oriovisto Guimarães (PSDB/PR)
- Sen. Otto Alencar (PSD/BA)
- Sen. Nelsinho Trad (PSD/MS)
- Sen. Chico Rodrigues (PSB/RR)
- Sen. Rogerio Marinho (PL/RN)
- Sen. Magno Malta (PL/ES)
- Sen. Marcos Rogério (PL/RO)
- Sen. Randolfe Rodrigues (PT/AP)
- Sen. Teresa Leitão (PT/PE)
- Sen. Augusta Brito (PT/CE)
- Sen. Ciro Nogueira (PP/PI)
- Sen. Cleitinho (REPUBLICANOS/MG)
- Dep. Zé Trovão (PL/SC)
- Dep. Fernando Rodolfo (PL/PE)
- Dep. Bia Kicis (PL/DF)
- Dep. Rogério Correia (PT/MG)
- Dep. Orlando Silva (PCdoB/SP)
- Dep. Delegado Fabio Costa (PP/AL)
- Dep. Ricardo Maia (MDB/BA)
- Dep. Carlos Sampaio (PSD/SP)
- Dep. Thiago Flores (REPUBLICANOS/RO)
- Dep. Mauricio Marcon (PODEMOS/RS)
- Dep. Lucas Redecker (PSDB/RS)
- Dep. Paulinho da Força (SOLIDARIEDADE/SP)
- Dep. Luiz Lima (NOVO/RJ)
Entenda o caso
Em 23 de abril, uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam beneficiários sem autorização e com assinaturas fraudulentas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional.
O esquema teria iniciado em 2019, ainda na gestão de Jair Bolsonaro (PL), e teria prosseguido no atual governo. O prejuízo aos aposentados é estimado em R$ 6,3 bilhões — o montante total dos descontos não autorizados ainda será apurado.
Em síntese, as fraudes aconteciam da seguinte forma: entidades sem estrutura falsificavam assinaturas para "associar" aposentados sem autorização, o que depois resultava em descontos indevidos de mensalidades. Assim, as supostas organizações ofereciam serviços de assistência jurídica para aposentados, bem como descontos em planos de saúde, por exemplo.