Cid Gomes e Eduardo Girão serão titulares da CPMI do INSS; Augusta Brito será suplente

Os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) foram escolhidos como titulares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga desvios em benefícios do Instituto. A senadora Augusta Brito (PT) será suplente.

Ao todo, o colegiado é formado por 64 senadores e deputados, sendo metade de cada grupo ocupando a função de titular e a outra metade de suplente.

A CPMI foi instalada nesta quarta-feira (20), em um movimento que foi apontado por parlamentares como uma derrota do Governo Lula (PT). Os governistas articulavam, com apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), a escolha do senador Omar Aziz (PSD) como presidente da Comissão, contudo, a oposição conseguiu arregimentar apoio e eleger o senador Carlos Viana (Podemos) para comandar o colegiado. O relator será o deputado federal Alfredo Gaspar (União).

Veja a lista completa de titulares e suplentes:

TITULARES

Sen. Eduardo Braga (MDB/AM)

Sen. Renan Calheiros (MDB/AL)

Sen. Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)

Sen. Carlos Viana (PODEMOS/MG)

Sen. Styvenson Valentim (PSDB/RN)

Sen. Omar Aziz (PSD/AM)

Sen. Eliziane Gama (PSD/MA)

Sen. Cid Gomes (PSB/CE)

Sen. Jorge Seif (PL/SC)

Sen. Izalci Lucas (PL/DF)

Sen. Eduardo Girão (NOVO/CE)

Sen. Rogério Carvalho (PT/SE)

Sen. Fabiano Contarato (PT/ES)

Sen. Leila Barros (PDT/DF)

Sen. Tereza Cristina (PP/MS)

Sen. Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)

Dep. Coronel Chrisóstomo (PL/RO)

Dep. Coronel Fernanda (PL/MT)

Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)

Dep. Paulo Pimenta (PT/RS)

Dep. Alencar Santana (PT/SP)

Dep. Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL)

Dep. Duarte Jr. (PSB/MA)

Dep. Julio Arcoverde (PP/PI)

Dep. Rafael Brito (MDB/AL)

Dep. Sidney Leite (PSD/AM)

Dep. Ricardo Ayres (REPUBLICANOS/TO)

Dep. Romero Rodrigues (PODEMOS/PB)

Dep. Beto Pereira (PSDB/MS)

Dep. Josenildo (PDT/AP)

Dep. Bruno Farias (AVANTE/MG)

Dep. Marcel van Hattem (NOVO/RS)

SUPLENTES

Sen. Alessandro Vieira (MDB/SE)

Sen. Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB)

Sen. Efraim Filho (UNIÃO/PB)

Sen. Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

Sen. Oriovisto Guimarães (PSDB/PR)

Sen. Otto Alencar (PSD/BA)

Sen. Nelsinho Trad (PSD/MS)

Sen. Chico Rodrigues (PSB/RR)

Sen. Rogerio Marinho (PL/RN)

Sen. Magno Malta (PL/ES)

Sen. Marcos Rogério (PL/RO)

Sen. Randolfe Rodrigues (PT/AP)

Sen. Teresa Leitão (PT/PE)

Sen. Augusta Brito (PT/CE)

Sen. Ciro Nogueira (PP/PI)

Sen. Cleitinho (REPUBLICANOS/MG)

Dep. Zé Trovão (PL/SC)

Dep. Fernando Rodolfo (PL/PE)

Dep. Bia Kicis (PL/DF)

Dep. Rogério Correia (PT/MG)

Dep. Orlando Silva (PCdoB/SP)

Dep. Delegado Fabio Costa (PP/AL)

Dep. Ricardo Maia (MDB/BA)

Dep. Carlos Sampaio (PSD/SP)

Dep. Thiago Flores (REPUBLICANOS/RO)

Dep. Mauricio Marcon (PODEMOS/RS)

Dep. Lucas Redecker (PSDB/RS)

Dep. Paulinho da Força (SOLIDARIEDADE/SP)

Dep. Luiz Lima (NOVO/RJ)

Entenda o caso

Em 23 de abril, uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam beneficiários sem autorização e com assinaturas fraudulentas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional.

O esquema teria iniciado em 2019, ainda na gestão de Jair Bolsonaro (PL), e teria prosseguido no atual governo. O prejuízo aos aposentados é estimado em R$ 6,3 bilhões — o montante total dos descontos não autorizados ainda será apurado.

Em síntese, as fraudes aconteciam da seguinte forma: entidades sem estrutura falsificavam assinaturas para "associar" aposentados sem autorização, o que depois resultava em descontos indevidos de mensalidades. Assim, as supostas organizações ofereciam serviços de assistência jurídica para aposentados, bem como descontos em planos de saúde, por exemplo.