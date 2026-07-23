Padre Sebastião Firmiano morre atropelado em Ibaretama

O atropelador se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 19:12 (Atualizado às 19:16)
capa da noticia
Legenda: Informações sobre as celebrações exequiais e o sepultamento serão divulgadas pela Diocese de Quixadá.
Foto: Diocese de Quixadá.

O Padre Sebastião Firmiano da Silva, de 53 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23) em um acidente de trânsito na altura do quilômetro 70 da BR-122, em Ibaretama. Ordenado há mais de 20 anos, o pároco atuava na Paróquia Nossa Sra Auxiliadora, no município localizado no interior do Ceará.

Segundo informações preliminares, o religioso estava caminhando quando foi atingido por um veículo. O atropelador se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite desta quarta, que a PMCE fez o primeiro atendimento, segue no local, e uma equipe da PRF se desloca para atender a ocorrência. A equipe da PM aguarda a Perícia da PEFOCE, ainda de acordo com a entidade. 

Em nota, a Diocese de Quixadá, responsável pela paróquia de Ibaretama, manifestou pesar e solidariedade.

“Neste momento de dor, unimo-nos em oração, confiando sua alma à infinita misericórdia de Deus e manifestando nossa solidariedade aos seus familiares, amigos, ao presbitério diocesano e a todos os fiéis”, expressa trecho de nota da Diocese.

Veja também

Imagem da notícia: Saúde pública enfrenta desafio de adaptação aos impactos do clima e de ‘super’ El Niño
Ceará

Saúde pública enfrenta desafio de adaptação aos impactos do clima e de ‘super’ El Niño
Imagem da notícia: Faixa exclusiva de ônibus da Av. Bezerra de Menezes será liberada aos fins de semana
Ceará

Faixa exclusiva de ônibus da Av. Bezerra de Menezes será liberada aos fins de semana
Imagem da notícia: Capataz atrasava salário e oferecia empréstimo com juros altos a maranhenses resgatados no CE
Ceará

Capataz atrasava salário e oferecia empréstimo com juros altos a maranhenses resgatados no CE

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

As informações sobre as celebrações exequiais e o sepultamento serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da Diocese de Quixadá. 

Assuntos Relacionados
Municípios/ibaretama Municípios/quixadá

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Pais de bebê cearense com grave problema de visão fazem vaquinha para cirurgia em SP
Ceará

Pais de bebê cearense com grave problema de visão fazem vaquinha para cirurgia em SP

André Pontes, de apenas cinco meses, é diagnosticado uma doença que pode causar perda total da visão de um olho.

Paulo Roberto Maciel

Há 44 minutos

Imagem da notícia Padre Sebastião Firmiano morre atropelado em Ibaretama
Ceará

Padre Sebastião Firmiano morre atropelado em Ibaretama

O atropelador se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Bergson Araujo Costa

Há 1 hora

Imagem da notícia Capataz atrasava salário e oferecia empréstimo com juros altos a maranhenses resgatados no CE
Ceará

Capataz atrasava salário e oferecia empréstimo com juros altos a maranhenses resgatados no CE

Trabalhadores afirmam que alguns chegaram a pagar taxas de 100% ao mês.

Carol Melo

Imagem da notícia Faixa exclusiva de ônibus da Av. Bezerra de Menezes será liberada aos fins de semana
Ceará

Faixa exclusiva de ônibus da Av. Bezerra de Menezes será liberada aos fins de semana

Mudança para uma das faixas já passa a valer neste sábado (25).

Redação

Imagem da notícia Saúde pública enfrenta desafio de adaptação aos impactos do clima e de ‘super’ El Niño
Ceará

Saúde pública enfrenta desafio de adaptação aos impactos do clima e de ‘super’ El Niño

Alexia Vieira

Imagem da notícia Cearense enfrenta frio extremo, calor e panes em 128 dias de volta ao mundo em monomotor
Ceará

Cearense enfrenta frio extremo, calor e panes em 128 dias de volta ao mundo em monomotor

Alexandre Frota percorreu cinco continentes e cerca de 25 países até o momento.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Mulher é atropelada por VLT no São João do Tauape, em Fortaleza
Ceará

Mulher é atropelada por VLT no São João do Tauape, em Fortaleza

A vítima foi encaminhada para um hospital.

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Grupo Nova Jerusalém lança nova campanha estrelada pela atriz Suely Franco
Ceará

Grupo Nova Jerusalém lança nova campanha estrelada pela atriz Suely Franco

Serviços do grupo incluem cemitério próprio, velório online e assistência em todas as etapas

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia 15 maranhenses são resgatados sem água, comida e pagamento em obra na Grande Fortaleza
Ceará

15 maranhenses são resgatados sem água, comida e pagamento em obra na Grande Fortaleza

Quando foram encontrados, os homens estavam sem comer há mais de 24 horas.

Carol Melo

Imagem da notícia Promessa de dinheiro rápido esconde impactos das bets na saúde mental
Ceará

Promessa de dinheiro rápido esconde impactos das bets na saúde mental

No Brasil, jogos de azar geram um custo anual de R$ 38,8 bilhões.

Gabriel Bezerra*