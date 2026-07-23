Padre Sebastião Firmiano morre atropelado em Ibaretama

O Padre Sebastião Firmiano da Silva, de 53 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23) em um acidente de trânsito na altura do quilômetro 70 da BR-122, em Ibaretama. Ordenado há mais de 20 anos, o pároco atuava na Paróquia Nossa Sra Auxiliadora, no município localizado no interior do Ceará.

Segundo informações preliminares, o religioso estava caminhando quando foi atingido por um veículo. O atropelador se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite desta quarta, que a PMCE fez o primeiro atendimento, segue no local, e uma equipe da PRF se desloca para atender a ocorrência. A equipe da PM aguarda a Perícia da PEFOCE, ainda de acordo com a entidade.

Em nota, a Diocese de Quixadá, responsável pela paróquia de Ibaretama, manifestou pesar e solidariedade.

“Neste momento de dor, unimo-nos em oração, confiando sua alma à infinita misericórdia de Deus e manifestando nossa solidariedade aos seus familiares, amigos, ao presbitério diocesano e a todos os fiéis”, expressa trecho de nota da Diocese.

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VELÓRIO E SEPULTAMENTO

As informações sobre as celebrações exequiais e o sepultamento serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da Diocese de Quixadá.