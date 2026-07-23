Pais de bebê cearense com grave problema de visão fazem vaquinha para cirurgia em SP

André Pontes, de apenas cinco meses, é diagnosticado uma doença que pode causar perda total da visão de um olho.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 19:34 (Atualizado às 19:47)
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Legenda: Custos com viagem, hospedagem e a cirurgia estão em torno de R$ 50 mil, segundo a família.
Foto: Arquivo pessoal.

A família de André Pontes, um pequeno cearense de apenas cinco meses, corre contra o tempo para conseguir uma cirurgia que o impedirá de crescer sem a visão do olho esquerdo. O desafio é que o procedimento só pode ser realizado em São Paulo.

Além da distância, ainda há custos com a equipe médica, hospital, hospedagem e passagens. Segundo a mãe da criança, Karen Pontes, ela e o marido teriam que desembolsar cerca de R$ 50 mil para dar ao filho a chance de enxergar.

"Quando recebi os custos, quase caí no chão. Levei um susto, porque não tenho esse valor. Chorei bastante, mas até que um dia meu marido chegou em casa e disse: 'Amor, vamos fazer uma rifa?', e eu achei a ideia ótima", narrou Karen, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Com a ajuda de amigos, o casal lançou, no último sábado (18), uma campanha solidária com o tema: "O que você faria se a visão do seu filho dependesse de uma cirurgia que nenhum plano de saúde cobre?". Até o momento, eles já arrecadaram R$ 3.511, mas ainda há muito o que fazer.

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'Bebê milagre'

André nasceu de parto prematuro em Fortaleza, em fevereiro deste ano. Chegou ao mundo com apenas 30 semanas e pesando menos de 1kg. Ainda assim, foi bem acolhido pela equipe médica, relembra a mãe.

Entretanto, a alegria e o alívio de Karen no pós-parto logo se transformaram em preocupação ao saber que o filho havia nascido com uma malformação ocular.

"Já na maternidade, observaram que ele tinha essa alteração em um dos olhos. Mas foi dito que provavelmente seria uma catarata congênita", explicou.

Assim que André nasceu, os médicos identificaram um brilho forte no olho esquerdo, o que os levou a examiná-lo até chegar ao diagnóstico de catarata.
Legenda: Assim que André nasceu, os médicos identificaram um brilho forte no olho esquerdo, o que os levou a examiná-lo até chegar ao diagnóstico de catarata.
Foto: Arquivo pessoal.

A família confiou no diagnóstico até o médico pedir mais exames e chegar a uma conclusão mais complexa. "Ele sofre de catarata, mas também foi diagnosticado com persistência de vítreo primário hiperplásico", disse Karen.

Segundo a Revista Brasileira de Oftalmologia, essa condição ocorre quando vasos sanguíneos embrionários do olho não regridem. Caso não seja operada, pode causar leucocoria (pupila branca), baixa visão, estrabismo e até descolamento de retina.

Ao receberem a notícia, o casal iniciou buscas por soluções pelo Ceará, mas sem resultado. A solução surgiu na capital paulista, onde uma especialista estaria disposta a realizar uma cirurgia de grande porte.

"Ela nos explicou que, muito provavelmente, André nunca vai enxergar normalmente. Além desses problemas, o olho esquerdo dele ainda é dois centímetros menor do que o outro. Mas o que a gente quer é que ele enxergue alguma coisa, não que ele perca a visão", ressaltou a mãe.

Campanha já gerou resultados

Com a ideia da vaquinha virtual, Karen também passou a compartilhar a história do filho para amigos, conhecidos, parentes e para seus seguidores. Em poucos dias, ela já conseguiu as passagens de ida e volta e a hospedagem.

Ao todo, a família já conseguiu juntar mais de R$ 28 mil em doações de pessoas que se sensibilizaram com a história de André. Esse valor, segundo ela, leva em consideração os R$ 3 mil conquistados na campanha.

Mesmo grata por todo o apoio que a família tem recebido, Karen teme não conseguir a quantia necessária até a data da viagem, que será em 15 de agosto. "Vamos passar mais de duas semanas lá, mas ainda não batemos a meta de R$ 50 mil", revelou.

Até partirem para São Paulo, ela afirma que toda a família manterá viva a esperança pela recuperação do André. "Como mãe, vou lutar por ele, é meu bebê milagre, é um amor tão grande. Me arde o coração ver ele passando por tudo isso", finalizou. 

Como ajudar?

Interessados podem apoiar a vaquinha virtual por meio do site Campanha do Bem, a partir de R$ 5. É possível efetuar o pagamento via Pix ou boleto bancário.

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