Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo: confira a programação do Halleluya 2026

Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo estão entre os nomes de destaque da programação do Halleluya 2026, que ocorre entre os dias 22 e 26 de julho na Cidade da Paz, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza.

Considerado um dos maiores festivais de música católica da América Latina, o Festival Halleluya chega à sua 29ª edição com uma extensa programação, incluindo grandes atrações nacionais e locais.

Entre elas, estão presenças tradicionais do evento, como Adoração e Vida, Suely Façanha e Irmã Kelly Patrícia, retornos ao festival, como o de Eliana Ribeiro, e estreias, como Pitter di Laura, da Comunidade Canção Nova, e o grupo Colo de Deus.

O evento, que neste ano terá uma ampliação da estrutura — indo de 60m² para 90m² — contará ainda com os palcos Adventure e Street, o Halleluya Kids, a Expo Halleluya, o Espaço da Misericórdia e novos espaços, como a Arena Gamer.

Confira a programação completa do Halleluya 2026:

22/07 (quarta-feira)

Pitter Di Laura

Yuri Costa

Guilherme de Sá

Colo de Deus

23/07 (quinta-feira)

Laura Salvador

Adoração e Vida

Eliana Ribeiro

Rosa de Saron

24/07 (sexta-feira)

Suely Façanha

Adriana Arydes

Ir. Kelly Patrícia

Pe. Fábio de Melo

Fraternidade São João Paulo II

25/07 (Sábado)

Ana Clara Rocha & Ítalo Poeta

Naldo José

Frei Gilson

Missionário

Sopragod

Cosme

26/07 (Domingo)

Morelzinho

Padre Marcelo Rossi

Gabriela de Sá

Davidson Silva

Flávio Vitor Jr.

Aplicativo para Halleluya 2026

Para facilitar a experiência do público, o Festival Halleluya anunciou o lançamento do aplicativo oficial do evento, que está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

Nele, o público poderá encontrar a programação completa do festival, com a grade de horário das atrações tanto no Palco Alive, o principal do evento, como nos demais espaços.

Também será possível receber notificações, anunciando o início de apresentações, as mudanças na programação e também orientações logísticas fornecidas pela organização do Halleluya.

Na aba "Misericórida", o público poderá ter acesso ao guia do evento e saber a localização dos espaços de oração, atendimento espiritual e da Capela.

Por último, quem quiser contribuir com as campanhas do do Halleluya Solidário, poderá acessar o aplicativo para ter maiores informações sobre os pontos de coleta de alimentos e os critérios para doação, além de saber como participar da campanha de doação de sangue.

Espaço Gamer

Uma das inovações da edição de 2025, a Arena Gamer ganha mais espaço no Halleluya 2026. Ao invés de apenas dois dias, o espaço irá funcionar durante os cinco dias de festival.

A Arena Gamer será dedicada à cultura geek, aos games e às experiências interativas voltadas especialmente para o público jovem. A Arena Gamer tomará o lugar da antiga Arena Cultural e irá disponibilizar atividades como jogos e campeonatos de futebol digital.

Além disso, é lá que irá funcionar o Halleluya Podcast, uma das novidades do Halleluya 2026. Nele, o fundador da Comunidade Católica Shalom, Moysés Azevedo, e um bispo convidado para conversas sobre evangelização, juventude, Igreja e os desafios do mundo atual.

Serviço

Festival Halleluya 2026

Data: 22 a 26 de julho de 2026

Local: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro, 2222 – Fortaleza (CE)

Entrada gratuita.