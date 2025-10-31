Diário do Nordeste
Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465

No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas

Redação 10 de Agosto de 2025
Imagem da fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com movimentação de advogados e outras pessoas

Segurança

Chefe do PCC chamou a atenção da Polícia por realizar eventos beneficentes no Interior do Ceará

O homem promovia eventos para a população, mesmo sem uma profissão formal. Seis acusados de integrar a organização criminosa foram condenados à prisão pela Justiça Estadual, e outros cinco réus foram absolvidos

Messias Borges 26 de Junho de 2025
Advogado e irmã, servidora do Fórum de Independência, no interior do Ceará, são réus em um processo que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que funciona no Fórum Clóvis Beviláqua

Segurança

Advogado e irmã servidora de fórum no Ceará são condenados à prisão por ligação com a facção PCC

A servidora também foi sentenciada à perda do cargo público, mas pode recorrer. A pena total dos 10 acusados soma 119 anos de reclusão

Messias Borges 01 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Independência?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Independência?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Capturas de tela de vídeo que mostra socorro a vítima baleadas na calçada de casa

Segurança

Pai, filho e idosa são baleados na calçada de casa enquanto jogavam baralho em Independência, no CE

Alvo dos disparos seria o homem de 22 anos

Redação 17 de Janeiro de 2024
Coração de D. Pedro I exposto

País

Coração de Dom Pedro I é preparado para viajar ao Brasil; cientistas criticam ideia

Órgão deve desembarcar em solo brasileiro na próxima segunda-feira (22)

Redação 19 de Agosto de 2022
Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) conduzem buscas e diligências no intuito de identificar e capturar suspeitos

Segurança

Duas mulheres e um homem são assassinados a tiros em Independência, no Interior do Ceará

Os autores do triplo homicídio são procurados pelas polícias Civil e Militar

Redação 30 de Abril de 2022
Viatura

Segurança

Mulher é presa em Crateús suspeita da morte do filho recém-nascido, abandonado após o parto

Criança foi encontrada já sem vida, dentro de um saco de lixo no município de Independência

Redação 24 de Março de 2022
Polícia Civil do Ceará

Segurança

Idoso de 72 anos é preso suspeito de estuprar e engravidar a neta no interior do Ceará

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido abusada dos dez aos 13 anos

Redação 28 de Outubro de 2021
