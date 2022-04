Duas mulheres e um homem são assassinados a tiros em Independência, no Interior do Ceará

Duas mulheres e um homem foram assassinados a tiros por criminosos, no Município de Independência (a cerca de 305 km de distância de Fortaleza), no Interior do Estado, neste sábado (30). Os autores do crime são procurados pela Polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as duas mulheres, com idades de 22 e 24 anos, e um homem de 26 anos foram alvos de disparos de arma de fogo e foram a óbito na zona rural do município.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local colhendo indícios que subsidiarão as investigações. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) conduzem buscas e diligências no intuito de identificar e capturar suspeitos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Crateús, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que investiga o triplo homicídio.

A SSPDS informa que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (88) 3692-3308 e (88) 3692-3504, da Delegacia Regional de Crateús.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.