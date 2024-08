Temporada de cruzeiros prevê 10 navios de passageiros no Porto de Fortaleza a partir de outubro

A temporada de cruzeiros 2024/2025 em Fortaleza vai iniciar em outubro com 10 navios confirmados para atracação no Terminal Marítimo de Passageiros do Mucuripe (Termap). Os dados são da ABA Infra, administradora do terminal de passageiros. É a primeira temporada sob gestão ABA Infra após concessão do equipamento no ano passado.

O primeiro navio a atracar no Termap será o Ocean Explorer, com previsão de chegar a Fortaleza na manhã do dia 10 de outubro. No mesmo mês, o terminal recebe o SH Vega, já no dia 30. A temporada se encerra em abril do ano que vem com a chegada do MSC Poesia no dia 12.

Confira a lista de navios confirmados que chegarão ao Termap Fortaleza na temporada 2024/2025:

O navio Sapphire Princess ainda "está sendo vendido", segundo a ABA Infra, e a previsão é de atracação no Termap Fortaleza em 21 de novembro. Não há previsão de horário de chegada e de saída. Caso haja a confirmação, será o 11º navio de passageiros a passar pelo terminal na temporada de cruzeiros.

ABA Infra assume primeira temporada

Após um período de administração compartilhada com a Companhia Docas do Ceará (CDC), autoridade portuária responsável pelo Porto de Fortaleza, durante a temporada de cruzeiros 2023/2024, a ABA Infra assumiu a gestão sozinha em abril, último mês de atracação de navios.

Na ocasião, chegaram ao Termap as embarcações National Geographic Explorer, para parada técnica, e o Costa Diadema, com embarque e desembarque de passageiros, movimentando cerca de 4,5 mil turistas em 13 de abril.

A temporada que se inicia em outubro com a atracação do Ocean Explorer será a primeira inteiramente administrada pela ABA Infra no Termap Fortaleza. A empresa já administra outros três terminais marítimos de passageiros no País: Rio de Janeiro (Píer Mauá), Salvador (Contermas) e Santos (Concais).

Em entrevista exclusiva para o Diário do Nordeste em abril, o gerente de segurança patrimonial do grupo, Matheus Paixão, revelou que a movimentação de passageiros nos terminais das três cidades brasileiras foi de 2 milhões de passageiros na temporada 2022/2023.

A concessão do Terminal Marítimo de Passageiros do Mucuripe prevê somente o espaço destinado à movimentação de passageiros. Demais áreas do complexo portuário, incluindo acesso viário, são responsabilidade da CDC e demais concessionários.

Temporada de cruzeiros será iniciada sem melhorias no acesso viário

Ao assumir a administração do Terminal Marítimo, a ABA Infra fez solicitações à CDC relativas ao aumento do calado (distância entre a quilha — ponto mais submerso do navio — e o fundo do mar) na área de atracação. O intuito era receber embarcações maiores sem necessidade de autorização especial da Capitania dos Portos.

O ponto principal, no entanto, estava na logística da chegada e saída dos passageiros ao Termap. O acesso do terminal até a Avenida Vicente de Castro, no Bairro Cais do Porto, conta com 600 metros de trajeto em condições precárias, com asfalto em más condições, percurso em mão dupla e diversos buracos.

"A gente está conversando com a CDC para melhorar o entorno da chegada no terminal. É muito importante dar qualidade para as pessoas chegarem e saírem do terminal. Estamos alinhando com a Companhia Docas do Ceará para a gente poder ter uma boa temporada em 2024/2025", declarou Matheus Paixão em abril.

A licitação que vinha sendo preparado pela CDC foi aberto somente na última quarta-feira (14) e ficará aberto até o início de setembro. As obras, que durarão quatro meses conforme previsto em edital, ainda não têm prazo para serem iniciadas.

Com isso, o acesso viário ao terminal não ficará pronto a tempo do início da temporada de cruzeiros, que ocorre em menos de dois meses. Apesar da situação, a ABA Infra celebrou, por meio de nota, a abertura da licitação para as intervenções.

Legenda: Atracação do Costa Diadema em abril evidenciou os problemas no acesso viário ao Terminal Marítimo do Mucuripe Foto: Reprodução Instagram/Divulgação Setur

"O Termap apoia incondicionalmente a iniciativa da Companhia Docas do Ceará, pois reconhece que é de grande importância para o conforto e segurança dos passageiros e de todos os envolvidos na operação de cruzeiros marítimos (…). Esperamos que o processo ocorra de forma eficiente e que a conclusão aconteça o mais breve possível para atender todos os turistas, tripulantes e demais profissionais", disse a empresa.

As obras de acesso viário ao Termap incluem requalificação de 600 metros de via entre a avenida Vicente de Castro e as alças de estacionamento do terminal. Dentre as intervenções, serão realizadas duplicação, pavimentação e iluminação do trajeto.