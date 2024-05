Grupo Aço Cearense lança novo produto para construção civil

Grupo Aço Cearense lança para o mercado da construção civil o spooler SI50

Prestes a completar 45 anos de atuação no mercado, o Grupo Aço Cearense celebra a produção da nova linha de spooler SI50. O novo produto está disponível para o mercado da construção civil e é fabricado pela Sinobras, uma siderúrgica do grupo que está localizada em Marabá, no Sul do Pará, sendo a segunda empresa do segmento a produzir esse material no Brasil.

O spooler SI50 é um vergalhão em formato de carretel, e por ter esse formato o manuseio do produto torna-se mais prático e oferece vantagem em termos de praticidade e eficiência, pois sua forma compacta facilita a logística por meio da otimização do frete, reduz o desperdício, uma vez que elimina as dobras e torções frequentemente associadas aos vergalhões em formato bobina.

“Este lançamento marca o terceiro formato de vergalhão SI50 que disponibilizamos ao mercado. Além do spooler, já oferecemos o vergalhão em formato reto e a bobina. Com essa ampla gama de opções, garantimos que nossos clientes tenham acesso aos materiais mais adequados para suas necessidades específicas”, como explica Milton Lima, diretor industrial do Grupo Aço Cearense.

De acordo com Ian Corrêa, vice-presidente de operações da Aço Cearense, a produção do novo material é parte integrante do projeto de expansão da Sinobras.

“Com a entrada em operação da linha de spooler SI50, alcançamos um novo patamar de produção na Sinobras. Estamos entusiasmados com os benefícios que esse novo produto trará, e continuaremos investindo em inovação e eficiência operacional para oferecer os melhores produtos e soluções aos nossos clientes localizados em todo o país ”, afirma Corrêa.