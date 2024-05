Cearense doa 14 tons de rações para pets do Rio Grande do Sul

Já está a caminho de Porto Alegre o caminhão que transporta 14 toneladas de rações para cães e gatos doadas pela indústria cearense Samaria Rações, do empresário Cristiano Maia.

Essa doação – mais uma que fazem empresas industriais e agropecuárias do Ceará – será distribuída em várias cidades gaúchas atingidas pelas enchentes, beneficiando a população canina e felina resgatadas das áreas inundadas.

As rações doadas pela Samaria foram fabricadas em sua grande e moderna fábrica de Fortaleza, localizada na margem Norte do IV Anel Viário. Nessa unidade industrial, Cristiano Maia investiu, no ano passado, R$ 40 milhões na sua ampliação e modernização, instalando o que, do ponto de vista tecnológico, é o que há de mais moderno no Brasil.

A Samaria Rações produz hoje rações, também, para bovinos e equinos, peixes e camarões.

Além da fábrica de Fortaleza, a Samaria Rações tem outra, semelhante, em Goiana, cidade pernambucana localizada à margfem da BR-191, entre Recife e João Pessoa.

Toda a produção das duas unidades é comercializada nos estados do Norte e do Nordeste.

A produção da Samaria Rações de Fortaleza é de 10 mil toneladas por mês.

Cristiano Maia disse ontem à noite à coluna que está muito feliz por participar do esforço nacional de socorro às centenas de milhares de vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Ele se disse chocado e emocionado com as imagens de resgate de animais das áreas inundadas.

“Essas imagens apertaram meu coração e resolvi, incentivado pela minha mulher Luzia, juntar-me a esse esforço que a sociedade brasileira está promovendo para socorrer pessoas humanas e animais que vivem o grave drama das enchentes nas cidades gaúchas”, disse ele.

No ano passado, o presidente e o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante e Carlos Prado, respectivamente, visitaram a indústria da Samaria Rações no Anel Viário de Fortaleza e ficaram impressionado com o que viram, principalmente em relação à inovação tecnológica: o processo industrial da Samaria é automatizado.

Dessa visita nasceu a parceria da Samaria Rações com o Senai, cujos laboratórios fazem, periodicamente, a validação o controle de qualidade do que é produzido na fábrica da empresa de Cristiano Maia, que, na quinta-feira passada, recebeu a Medalha do Mérito Industrial que lhe outorgou a Fiec.