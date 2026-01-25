Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fernandinho se diz aliviado após golaço pelo Ceará que acabou com jejum dele de 27 partidas

Atacante entrou no 2º tempo e marcou um golaço que fechou a goleada contra o Ferroviário

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:07)
Jogada
Legenda: Fernandinho marcou um belo gol pelo Ceará, dando um banho de cuia no goleiro e marcando de cabeça
Foto: KID JUNIOR / SVM

O atacante Fernandinho estava aliviado após a goleada do Ceará por 5x1 diante do Ferroviário pelo Campeonato Cearense neste domingo no PV. Ele marcou um golaço, aos 39 do 2º tempo, voltando a balançar as redes pelo Vovô após 27 jogos.

Aos 39 do 2º tempo, ele recebeu belo passe de Juan Alanio, deu um banho de cuia no goleiro Sivaldo e fez de cabeça.

Ele não marcava desde a partida contra o Bahia, no dia 26 de março, pela Copa do Nordeste. 

"A gente espera coisas boas em 2026 e esse gol é fruto de voltar a confiança, de voltar a marcar pelo Ceará, que o não marcava a um bom tempo. Eu trabalho todos os dias para marcar gol, dar assistência. A confiança, tenho fé em Deus que vai se construindo, a cada jogo".

Cobranças da torcida

Sobre as cobranças da torcida, Fernandinho disse que futebol é resultado e que espera jogar bem para a torcida aplaudí-lo.

"O Ceará é gigante, tem que se provar a cada jogo. Tem que agradecer o carinho da torcida, teve momentos ruins, mas futebol é isso, é resultado. Espero dar resultado a cada jogo, para que eles continuem me parabenizando a cada jogo e sairmos com um resultado bom".

