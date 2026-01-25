Diário do Nordeste
Mozart fica satisfeito com desempenho do Ceará em goleada: 'Jogando no nível que nós esperamos'

Vozão fez 5x1 no Ferroviário neste domingo pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:05)
Jogada
Legenda: Mozart mostrou-se satisfeito com a atuação do Ceará na goleada diante do Ferroviário
Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico Mozart mostrou-se satisfeito com a atuação do Ceará na goleada por 5x1 diante do Ferroviário, no PV, pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense.

O treinador destacou o nível de atuação dos jogadores.

"Saio satisfeito, assim, com o desempenho dos jogadores, a forma como eles encararam o jogo e a maneira como, mesmo depois de um placar um pouco mais elástico, continuaram competindo, colocando o pé na bola, jogando no nível que nós esperamos", disse.

O treinador ainda ressaltou as participações de Melk e Fernandinho, que entraram no decorrer do jogo.

"Era importante iniciar essa segunda fase com uma vitória. Feliz. Não foi bem uma estreia do Melk, mas uma estreia com o elenco principal, e pelo gol do Fernando, que nós sabemos o quanto o Fernandinho estava precisando desse gol. A forma como os jogadores comemoraram com o Fernandinho representa bem a cultura que eu encontrei dentro desse clube, e eu fico muito satisfeito com isso", contou.

Ele também destacou a união do grupo ao comemorar o gol de Fernandinho, que vinha sendo criticado pela torcida e que tem a confiança de Mozart, por ter trabalhado em outros clubes com o treinador.

"Jogadores importantes e líderes da nossa equipe foram comemorar com o Fernando, e a equipe toda, enfim. É importante essa relação que os jogadores têm entre eles, que nós estamos criando juntos. Eu acredito muito nisso para nós continuarmos a nossa trajetória. Então, é um caminho longo pela frente, mas demos um passo importante. Acho que foi uma vitória convincente, com desempenho, com momentos em que o adversário esteve melhor e nós soubemos neutralizar e suportar. Enfim, saio bem satisfeito com o desempenho e com o resultado - completou.

