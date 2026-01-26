Diário do Nordeste
Fortaleza x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza recebe o Floresta nesta segunda pela 2ª Fase do Estadual
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira (26) às 20h30, para enfrentar o Floresta, no estádio Presidente Vargas, pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense 2026. A novidade dessa 2ª Fase é a utilização do VAR.

Onde Assistir

A partida terá transmissão no TikTok, que contará com imagens ao vivo do confronto, assim como o Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste). Em áudio, a transmissão tradicional da Verdinha, no rádio (92.5 FM) e no Youtube (Jogada).

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

O Leão de Aço chega embalado pela melhor campanha na 1ª Fase, com 3 vitórias e um empate, somando 10 pontos no Grupo A. O Leão fez 6 gols e não sofreu nenhum.

Na 2ª Fase, o Tricolor terá 3 partidas, contra os adversários classificados do outro grupo da 1ª Fase: Floresta, Iguatu e Ceará. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. O Fortaleza está no Grupo C, com Ferroviário e Horizonte. Ou seja, ele disputará a classificação contra os dois, mas enfrentando times de outros grupos.

Legenda: O Fortaleza jogou com um time alternativo contra o Horizonte para preservar titulares e venceu
Foto: KID JUNIOR / SVM

Durante a 1ª Fase, o técnico Tiago Carpini rodou bastante e elenco, utilizado formações diferentes a cada jogo, para oportunizar todo grupo e dosar fisicamente os atletas. 

Contra o Horizonte, na vitória por 1x0 no Domingão, poupou todos os titulares - exceto o goleiro Brenno - retornando todos no jogo de estreia da 2ª Fase.

Dos reforços, na partida diante do Horizonte, o zagueiro Lucas Freitas fez sua estreia, com o volante Ronald sendo titular pela 1ª vez.

Legenda: Thiago Carpini terá a força máxima diante do Floresta após ter poupado jogadores na última rodada da 1ª Fase
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O treinador espera que a equipe considerada titular, mostre evolução. 

"Evoluir no próximo jogo em relação ao que foi hoje. Ajustar os defeitos que aconteceram, corrigir.- Essa equipe (do jogo contra o Horizonte) vinha treinando e não vinha jogando tanto. Agora, a gente conseguiu inverter os papéis. É esse ajuste e esse equilíbrio que a gente está buscando. A expectativa é fazer um jogo melhor. Posicionamento e comportamentos melhores".

Assim, deve retornar ao time, peças importantes como Brítez, Maílton, Pierre, Pochettino, Lucas Sasha, Moisés e Bareiro.

O Lobo da Vila avançou na 2ª colocação com o Grupo B com 7 pontos, atrás apenas do Ceará. 

A equipe mostrou força ao vencer bem Tirol e Maranguape e fez jogos equilibrados com o Iguatu e o Sub20 do Ceará.

O técnico Leston Júnior avaliou como positivo o desempenho na 1ª Fase, esperando evolução do Verdão.

“Vejo de uma forma muito positiva. Onde nós conseguimos detectar muitas coisas boas que a equipe conseguiu assimilar ao longo da preparação e, obviamente, aqueles pontos que a gente precisa corrigir pensando já na próxima fase”, afirmou Leston.


Prováveis Escalações

Fortaleza
 
Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Crispim; Sasha, Pierre, Rodrigo; Pochettino, Bareiro, Moisés. Técnico: Tiago Carpini

Floresta
 
Jefferson Souza, Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio, Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges, Bismark, Diogo Mourão e João Celeri. Técnico: Leston Júnior


Arbitragem 

Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistente 1: Nailton Oliveira
Assistente 2: Fernando Bandeira
VAR: Joanilson Scarcella de Lima

