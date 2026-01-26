Diário do Nordeste
Fortaleza monitora Imanol Machuca e avalia futuro do atacante após fim da punição

O atacante argentino estava impedido de jogar sob acusação de falsificação de documentos

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:19)
Jogada
Legenda: O atacante argentino Imanol Machuca tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) liberou o atacante argentino Imanol Machuca, do Fortaleza, para voltar a jogar futebol. O atleta tinha sido punido por um ano pela Fifa, em setembro de 2025, sob a acusação de falsificação de documentos para atuar pela seleção da Malásia. Na época, a Associação de Futebol da Malásia (FAM) e outros seis jogadores também foram penalizados pela intercorrência.

A informação foi divulgada pelo jornalista César Luís Merlo e confirmada pelo Diário do Nordeste. Com a punição, o contrato com o clube cearense, que estava desativado, volta a ficar em vigência, com vínculo até 31 de dezembro de 2027. O detalhe é que estava emprestado para o Vélez-ARG.

Machuca em ação pelo Vélez-ARG
Legenda: O atacante argentino Machuca foi emprestado ao Vélez-ARG até o fim de 2025
Foto: divulgação / Vélez-ARG

A punição atrapalhou o período de Machuca no país natal, uma vez que ficaria cedido até o fim de 2025. O Leão receberia US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,3 milhão) pela liberação, com opção de venda de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões), mas agora precisa rever questões burocráticas.

O processo é acompanhado pelo departamento jurídico do Fortaleza e pelo agora CEO Pedro Martins, que mantém contato direto com o staff do atacante. Com a camisa leonina, Machuca atuou em 65 jogos, somando seis gols e cinco assistências em duas temporadas.

Machuca pode voltar ao Fortaleza?

O contrato do Fortaleza com Machuca foi firmado em julho de 2023, sendo adquirido por US$ 2,5 milhões junto ao Unión Santa Fé-ARG. Na época, com outra realidade financeira vivenciada no Pici.

No atual estágio, com o rebaixamento à Série B do Brasileiro, o salário do argentino está fora do atual padrão orçamentário do clube cearense. Assim, a possibilidade de reintegrá-lo ao time atual é mínima.

O Diário do Nordeste apurou que uma possibilidade trabalhada internamente é a realização de uma transferência temporária ou definitiva do atleta.

