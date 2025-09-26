Diário do Nordeste
Fifa pune Machuca, ex-Fortaleza, por falsificação de documentos

A Federação da Malásia e outros seis atletas sofreram punição

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 14:31)
Jogada
Legenda: Machuca foi punido pela Fifa por falsificação de documentos e deve ficar um ano sem cumprir atividades ligadas
Foto: Divulgação / Vélez Sarsfield

Ex-jogador do Fortaleza, Imanol Machuca foi punido pelo Comitê Disciplinar da Fifa por falsificação de documentos e deve ficar um ano sem cumprir atividades ligadas ao futebol. A Associação de Futebol da Malásia (FAM) e outros seis jogadores também foram penalizados. Multas e suspensão das atividades no futebol estão entre as punições aos envolvidos, que foram informados da decisão nesta sexta-feira (26). Os envolvidos ainda podem recorrer no Comitê de Apelação da entidade internacional.

As ocorrências são ligadas ao artigo 22 do Código Disciplinar da entidade. Os outros atletas envolvidos são: João Figueiredo, Facundo Tomás Garcés, Gabriel Felipe ArrochaHector Alejandro Hevel Serrano, Jon Irazábal Iraurgui e Rodrigo Julián Holgado

A Fifa explica que a FAM apresentou uma série de documentos que foram adulterados com o intuito de inscrever atletas junto à entidade para poder utilizá-los em campo. O grupo participou do duelo contra o Vietnã, realizado no dia 10 de junho deste ano. O duelo ocorreu na terceira rodada das Eliminatórias para a Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita 2027. 

PUNIÇÕES

A FAM recebeu multa de 350 mil francos suíços (o equivalente a R$ 2,3 milhões). Já os atletas foram multados em cerca de R$13 mil cada. Eles também foram suspensos de qualquer atividade ligada ao futebol por 12 meses, contados a partir da data de notificação da Fifa.

O argentino Imanol Machuca conseguiu se naturalizar para defender a seleção da Malásia na Copa Asiática. O atleta tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027. O clube cearense tem 50% dos direitos do jogador, que está emprestado ao Vélez. O contrato com a equipe argentina vai até o fim de 2025. Pelo Tricolor do Pici, foram 65 partidas com seis gols marcados e cinco assistências.

