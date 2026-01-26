Diário do Nordeste
Brasil reforça candidatura para sediar Mundial de Clubes de 2029 em reunião com Infantino

A candidatura brasileira ainda enfrenta concorrência de outras nações que também manifestaram interesse

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:29)
Jogada
Legenda: Em Brasília, nesta segunda-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram com Gianni Infantino, presidente da Fifa, para reforçar a intenção do Brasil em ser o país sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029
Foto: Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP

Em Brasília, nesta segunda-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram com Gianni Infantino, presidente da Fifa, para reforçar a intenção do Brasil em ser o país sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. A conversa também contou com a presença do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e dirigentes da própria entidade.

Legenda: O Mundial de Clubes da Fifa em 2025 será disputado em junho
Foto: Thomas COEX / AFP

A pauta do encontro foi além da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, evento que o Brasil irá sediar e cujo lançamento da marca oficial ocorreu recentemente no Rio de Janeiro. Entre os principais temas estava justamente o interesse brasileiro em receber o Mundial de Clubes em quatro anos. 

A CBF quer usar o apoio do Governo Federal como diferencial na disputa pela sede da competição, que ainda não tem processo de candidatura oficialmente aberto pela Fifa. A ideia é mostrar que o Brasil tem estrutura, torcida e experiência em grandes eventos para receber o torneio que reunirá clubes de todo o mundo.

O Mundial de Clubes, que em 2025 ocorrerá nos Estados Unidos sob o novo formato com 32 equipes, já teve a presença de equipes brasileiras classificadas, como o Flamengo, campeão da Libertadores de 2025. A expectativa da CBF é ampliar esse protagonismo ao trazer o evento para o país sul-americano em 2029. 

Concorrência

A candidatura brasileira ainda enfrenta concorrência de outras nações que também manifestaram interesse, como Espanha, Marrocos e Catar — países que vêm acompanhando a evolução dessa nova fase da competição.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, já havia comentado publicamente que a possibilidade de sediar o Mundial no Brasil está sendo discutida e que o país é um dos nomes fortes na conversa, embora nenhuma decisão tenha sido tomada até o momento.

