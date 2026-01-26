Al Nassr x Al Taawoun na Saudi Pro League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Saudita em partida transmitida ao vivo no Brasil
Al Nassr e Al Taawoun se enfrentam nesta segunda-feira (26) na Saudi Pro League, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será às 14h30 (horário de Brasília), no AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Canal GOAT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al Nassr: Bento, Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Saad Al-Nasser, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Ângelo, Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus.
Al Taawoun: Mailson, Mohammed Mahzari, Moustapha Sémbène, Muhammad Al-Dossary, Meshal Al-Alaeli, Angelo Fulgini, Aschraf El-Mahdioui, Victor Hugo, Mohammed Al-Kuwaykibi, Roger Martínez, Cristhoper Zambrano. Técnico: Péricles Chamusca.
AL-NASSR X AL-TAAWOUN | FICHA TÉCNICA
- Competição: 18ª rodada do Campeonato Saudita
- Local: AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade (ARA)
- Data: 26/01/2026 (segunda-feira)
- Horário: 14h30 (de Brasília)