Al Nassr x Al Taawoun na Saudi Pro League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Saudita em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr
Foto: FAYEZ NURELDINE/AFP

Al Nassr e Al Taawoun se enfrentam nesta segunda-feira (26) na Saudi Pro League, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será às 14h30 (horário de Brasília), no AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv
  • Canal GOAT

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Nassr: Bento, Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Saad Al-Nasser, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Ângelo, Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

Al Taawoun: Mailson, Mohammed Mahzari, Moustapha Sémbène, Muhammad Al-Dossary, Meshal Al-Alaeli, Angelo Fulgini, Aschraf El-Mahdioui, Victor Hugo, Mohammed Al-Kuwaykibi, Roger Martínez, Cristhoper Zambrano. Técnico: Péricles Chamusca.

AL-NASSR X AL-TAAWOUN | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 18ª rodada do Campeonato Saudita
  • Local: AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade (ARA)
  • Data: 26/01/2026 (segunda-feira)
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
