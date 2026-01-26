Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-Ceará, João Pedro Tchoca é negociado pelo Corinthians para a Europa; veja destino e valores

Zagueiro de 22 anos vai atuar no Torino por empréstimo, com obrigação de compra, e pode render até R$ 28,2 milhões ao Timão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Zagueiro João Pedro Tchoca
Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

O zagueiro João Pedro Tchoca está sendo negociado pelo Corinthians com o Torino, da Itália. O jogador de 22 anos passou pelo Ceará em 2024, quando foi emprestado para a disputa da reta final da Série B. Ele foi titular e se destacou no Vovô.

Após o período de empréstimo, ele foi reintegrado ao elenco do Corinthians e teve oportunidades ao longo da temporada 2025, somando 29 jogos pelo Timão. As atuações chamaram a atenção do Torino, que acertou a contratação do jovem zagueiro.

Foto de João Pedro Tchoca, jogador do Corinthians, comemorando gol contra o Água Santa no Campeonato Paulista 2025
Legenda: João Pedro Tchoca, jogador do Corinthians, comemorando gol contra o Água Santa no Campeonato Paulista 2025
Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

João Pedro Tchoca está sendo emprestado pelo Corinthians ao Torino até o fim de junho, em um contrato com obrigação de compra ao fim do período de empréstimo. O Corinthians receberá inicialmente cerca de R$ 9,5 milhões, mas o valor pode aumentar.

Caso o zagueiro atinja metas estabelecidas no contrato (disputar dez partidas pelo clube italiano por pelo menos 45 minutos), o Torino precisará comprar Tchoca em definitivo e pagar o equivalente a R$ 28,2 milhões ao Corinthians pelo passe do jogador.

Assuntos Relacionados
Foto de Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr

Jogada

Al Nassr x Al Taawoun na Saudi Pro League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Saudita em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 38 minutos
Foto de Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 59 minutos
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do zagueiro João Pedro Tchoca

Jogada

Ex-Ceará, João Pedro Tchoca é negociado pelo Corinthians para a Europa; veja destino e valores

Zagueiro de 22 anos vai atuar no Torino por empréstimo, com obrigação de compra, e pode render até R$ 28,2 milhões ao Timão

Daniel Farias Há 1 hora
New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX em 2026

Jogada

Super Bowl 2026 será entre New England Patriots e Seattle Seahawks; veja data, horário e detalhes

Patriots e Seahawks garantiram vaga no Super Bowl LX após vencerem as finais de conferência e se enfrentam no dia 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, na Califórnia

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Fortaleza x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 2 horas