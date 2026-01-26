Ex-Ceará, João Pedro Tchoca é negociado pelo Corinthians para a Europa; veja destino e valores

O zagueiro João Pedro Tchoca está sendo negociado pelo Corinthians com o Torino, da Itália. O jogador de 22 anos passou pelo Ceará em 2024, quando foi emprestado para a disputa da reta final da Série B. Ele foi titular e se destacou no Vovô.

Após o período de empréstimo, ele foi reintegrado ao elenco do Corinthians e teve oportunidades ao longo da temporada 2025, somando 29 jogos pelo Timão. As atuações chamaram a atenção do Torino, que acertou a contratação do jovem zagueiro.

Legenda: João Pedro Tchoca, jogador do Corinthians, comemorando gol contra o Água Santa no Campeonato Paulista 2025 Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

João Pedro Tchoca está sendo emprestado pelo Corinthians ao Torino até o fim de junho, em um contrato com obrigação de compra ao fim do período de empréstimo. O Corinthians receberá inicialmente cerca de R$ 9,5 milhões, mas o valor pode aumentar.

Caso o zagueiro atinja metas estabelecidas no contrato (disputar dez partidas pelo clube italiano por pelo menos 45 minutos), o Torino precisará comprar Tchoca em definitivo e pagar o equivalente a R$ 28,2 milhões ao Corinthians pelo passe do jogador.