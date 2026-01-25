MPCE suspende torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza após briga

O Ministério Público do Ceará (MPCE), através do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), aplicou uma suspensão de uma partida para a Torcida Organizada do Ceará (TOC), do Ceará, e para a Torcida Força da Galera (TFG), do Fortaleza. A medida é uma punição após membros dos grupos se envolverem em confronto na BR-116, próximo do Bairro Palmeiras, que resultou em um torcedor baleado na cabeça na última quinta (22) após o jogo entre Horizonte x Fortaleza.

A decisão já foi comunicada à Federação Cearense de Futebol (FCF), com aplicação válida para as duas próximas partidas dos referidos times: Ferroviário x Ceará, neste domingo (25), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), e Fortaleza x Floresta, na segunda (26), às 20h30, também no PV.

Por meio de nota, o MPCE ponderou que o decreto “tem como base um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Ceará, as torcidas organizadas dos maiores clubes de futebol do Estado, além de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Federação Cearense de Futebol. O TAC prevê uma série de medidas educativas e punitivas às agremiações de torcedores em caso de descumprimento”. O objetivo desse processo é promover a cultura de paz nos eventos.