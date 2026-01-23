Torcedor é baleado na cabeça e preso em confronto entre torcidas organizadas em Fortaleza

Um confronto entre torcidas organizadas de futebol, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (22), motivou uma intervenção da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Um torcedor foi baleado na cabeça e preso, por suspeita de estar na posse de uma arma de fogo.

Segundo nota da PMCE, "após a partida do Campeonato Cearense entre os times de futebol Fortaleza e Horizonte, indivíduos arremessaram pedras e outros objetos no ônibus que transportava torcedores. De imediato, policiais militares, que acompanhavam o veículo, dispersaram a multidão".

O jogo entre Horizonte e Fortaleza aconteceu no Município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Entretanto, o confronto aconteceu na BR-116, na altura do bairro Conjunto Palmeiras, já na Capital.

Conforme imagens obtidas pela reportagem, é possível visualizar membros de torcidas organizadas do Fortaleza e do rival Ceará envolvidos na briga.

Uso de arma de fogo

A Polícia Militar afirmou que, "mais à frente, ocupantes de um veículo desembarcaram e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao ônibus e os policiais militares reagiram à injusta agressão".

Durante as diligências, um homem de 28 anos foi encontrado ferido. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo três deflagradas." Polícia Militar do Ceará (PMCE) Em nota

A reportagem apurou que o homem baleado é um integrante da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).

No Instagram, a Torcida informou que o estado de saúde do torcedor é considerado "muito delicado" e pediu uma corrente de oração. "Juntos somos mais fortes, nenhuma oração é em vão, pedimos oração pelo o nosso irmão Adolfo e que Deus restaure sua saúde", publicou a TUF.

A ocorrência foi apresentada por uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) no 13º Distrito Policial (13º DP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE). O suspeito deve responder por porte ilegal de arma de fogo, segundo a PMCE.