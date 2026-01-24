Diário do Nordeste
Deyverson negocia com clube estrangeiro após acertar saída do Fortaleza; veja detalhes

Atacante recebeu uma proposta da LDU e avalia oferta do clube equatoriano

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Deyverson comemora gol pelo Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O centroavante Deyverson recebeu uma proposta da LDU, do Equador, para a temporada 2026. O jogador está acertando sua saída do Fortaleza e ficará livre no mercado para assinar com uma nova equipe. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A proposta oficial da LDU já teria sido apresentada ao staff de Deyverson. Agora, o centroavante irá avaliar as condições da oferta do clube sul-americano, para então dar ao time do Equador uma resposta, aceitando ou não a proposta.

Deyverson tem 34 anos e está no Fortaleza desde a temporada 2025. Ele alternou momentos como titular e reserva da equipe, mas não permanecerá no clube cearense principalmente por conta dos altos salários.

Caso feche com a LDU, Deyverson terá sua primeira experiência em outro país da América do Sul. Não será, porém, sua primeira chance fora do futebol brasileiro, já que o atacante já atuou no futebol europeu, em países como a Espanha e Portugal.

