Deyverson negocia com clube estrangeiro após acertar saída do Fortaleza; veja detalhes

O centroavante Deyverson recebeu uma proposta da LDU, do Equador, para a temporada 2026. O jogador está acertando sua saída do Fortaleza e ficará livre no mercado para assinar com uma nova equipe. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A proposta oficial da LDU já teria sido apresentada ao staff de Deyverson. Agora, o centroavante irá avaliar as condições da oferta do clube sul-americano, para então dar ao time do Equador uma resposta, aceitando ou não a proposta.

Deyverson tem 34 anos e está no Fortaleza desde a temporada 2025. Ele alternou momentos como titular e reserva da equipe, mas não permanecerá no clube cearense principalmente por conta dos altos salários.

Caso feche com a LDU, Deyverson terá sua primeira experiência em outro país da América do Sul. Não será, porém, sua primeira chance fora do futebol brasileiro, já que o atacante já atuou no futebol europeu, em países como a Espanha e Portugal.