Deyverson e mais quatro jogadores se reapresentam no Fortaleza

Marcelo Benevenuto, Kuscevic, Zé Welisson e Lucero também se reapresentaram

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 16:32)
Jogada
Legenda: Deyverson foi um dos 5 jogadores a se reapresentarem nesta terça-feira no Fortaleza
Foto: Davi Rocha/SVM

A terça-feira (6) foi de reapresentação para mais 5 jogadores no Fortaleza: os zagueiros Marcelo Benevenuto e Kuscevic, o volante Zé Welisson e os atacantes Lucero e Deyverson.

Eles se juntam ao elenco que se reapresentou no dia 29 de dezembro e alguns deles estão em negociação para deixar o clube, como Kuscevic, Zé Wellison e Lucero. 

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense 2026 contra o Ferroviário, no dia 11, às 18 horas, no PV.

