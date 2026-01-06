Deyverson e mais quatro jogadores se reapresentam no Fortaleza

A terça-feira (6) foi de reapresentação para mais 5 jogadores no Fortaleza: os zagueiros Marcelo Benevenuto e Kuscevic, o volante Zé Welisson e os atacantes Lucero e Deyverson.

Eles se juntam ao elenco que se reapresentou no dia 29 de dezembro e alguns deles estão em negociação para deixar o clube, como Kuscevic, Zé Wellison e Lucero.

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense 2026 contra o Ferroviário, no dia 11, às 18 horas, no PV.