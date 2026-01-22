Deyverson aceita acordo rescisório com o Fortaleza e deixará o clube nos próximos dias

O atacante Deyverson vai deixar o Fortaleza em breve. O clube apresentou uma proposta ao jogador de 34 anos, que já foi aceita por ele. O Diário do Nordeste apurou também que faltam detalhes burocráticos, como a assinatura da rescisão, para a saída do Leão do Pici ser em definitivo. Ainda não há informações sobre propostas de algum clube pelo centroavante.

O atleta tinha vínculo com o Tricolor de Aço até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Ele chegou para ser atleta do Fortaleza no dia 28 de março de 2025, vindo do Atlético-MG, custando cerca de R$ 7 milhões.

Em campo, foi questionado pelo torcedor em diversos momentos, envolvido em polêmicas e afastado pelo treinador Renato Paiva. Com a chegada de Martín Palermo, foi reintegrado ao elenco.

Na reta final da Série A, foi crucial para manter o Tricolor de Aço vivo, até com hat-trick em duelo contra a antiga equipe, o Atlético-MG. Deyverson encerrou a Série A com sete gols, igualado com Adam Bareiro como artilheiro do Fortaleza na competição.

Em 2025, Deyverson fez 37 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência. O último jogo dele pelo Fortaleza foi a derrota para o Botafogo por 4 a 2, que culminou no rebaixamento para a Série B de 2026.