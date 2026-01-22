Fortaleza pode ter até seis novidades contra o Horizonte para ampliar opções de Carpini

O Fortaleza pode ter novidades na lista de relacionados para a partida contra o Horizonte nesta quinta-feira (22), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Pelo menos seis novos jogadores estão à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo.

Dois destes jogadores são justamente as últimas contratações anunciadas pelo Leão do Pici. Trata-se do zagueiro Luan Freitas e do volante Ryan. Os atletas já estão treinando com o elenco e foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Luan pode contribuir em um setor que perdeu muitos jogadores para a temporada 2026. Na última partida, apenas três zagueiros foram relacionados: Brítez, Cardona e Lucas Gazal. Já Ryan torna-se mais uma opção no meio para Carpini, que tem jogado com três volantes.

Legenda: O Fortaleza regularizou dois reforços recém contratados Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

ATLETAS DA BASE REGULARIZADOS

Além dos dois reforços, o Fortaleza pode contar com outras quatro novidades “caseiras”. Thiago Carpini confirmou em coletiva que quatro atletas do time sub-20, que disputou a Copinha, seriam integrados ao elenco profissional para o restante da temporada.

Os quatro nomes são Kauã Rocha, zagueiro, Bruninho, volante que já fez sua estreia como profissional na era Vojvoda, Tomás Rocco, atacante pelos lados (na Copinha, atuou pelo lado esquerdo do ataque), e Caio Wesley, centroavante.

O Diário do Nordeste apurou que os quatro atletas estão também regularizados no BID e, por isso, podem ser relacionados para o confronto contra o Horizonte, se assim for a vontade do técnico Thiago Carpini. O Fortaleza já está classificado para a próxima fase.