Fortaleza regulariza zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear na quinta-feira

O Leão entra em campo na quinta-feira (22), contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:16)
Jogada
Legenda: O Fortaleza regularizou dois reforços recém contratados
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza regularizou nesta quarta-feira (21), o zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear amanhã, contra o Horizonte, em jogo pelo Campeonato Cearense, às 20h30 no Domingão.

Os dois jogadores foram anunciados nesta quarta-feira (21), e já vinham treinando no Pici.

Reforços

Até então, o Fortaleza já anunciou 4 reforços: o lateral-direito Mailton, o volante Ronald e os dois recém contratados: Luan Freitas e Ryan.

Jogada

