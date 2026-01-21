Fortaleza regulariza zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear na quinta-feira
O Leão entra em campo na quinta-feira (22), contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense
O Fortaleza regularizou nesta quarta-feira (21), o zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear amanhã, contra o Horizonte, em jogo pelo Campeonato Cearense, às 20h30 no Domingão.
Os dois jogadores foram anunciados nesta quarta-feira (21), e já vinham treinando no Pici.
Reforços
Até então, o Fortaleza já anunciou 4 reforços: o lateral-direito Mailton, o volante Ronald e os dois recém contratados: Luan Freitas e Ryan.
