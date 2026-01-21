Fortaleza anuncia contratação de volante Ryan, do Corinthians

O Fortaleza anunciou a contratação do volante Ryan, do Corinthians. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o atleta de 22 anos chega via empréstimo do Corinthians até 2026. A contratação foi conduzida pelo CEO Pedro Martins, com aval do técnico Thiago Carpini.

"O convite chegou através do Pedro e depois veio do Carpini. É um sentimento muito gratificante para mim, porque o Fortaleza nos últimos anos vem crescendo cada vez mais, e quando veio o convite não pensei duas vezes em aceitar e estou muito feliz", declarou o jogador.

Revelado no time paulista, foi destaque das categorias de base e estreou no profissional em 2023. Ao todo, foram 59 partidas entre Copa Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil e a Série A. No momento, Ryan já treina no Pici e aguarda a regularização para atuar com a camisa tricolor.

No processo, vale ressaltar que a liberação de Ryan surge após o Fortaleza também emprestar o volante Matheus Pereira e o goleiro João Ricardo, ambos do Corinthians. O atleta é o 4º nome anunciado, além do zagueiro Luan Freitas, do lateral-direito Mailton e do volante Ronald.

Ryan | Ficha técnica