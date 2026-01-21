Diário do Nordeste
Dirigente do Fortaleza teve ‘discussão calorosa’ com Marcelo Paz para fechar negócio com Corinthians

Bruno Cals, presidente do Conselho da SAF do Fortaleza, confirmou acerto com Ryan e saídas de Matheus Pereira e João Ricardo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dirigente do Fortaleza teve ‘discussão calorosa’ com Marcelo Paz para fechar negócio com Corinthians
Foto: Reprodução/TV Leão e Rodrigo Coca/Corinthians

Bruno Cals, presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, revelou bastidores das negociações recentes com o Corinthians. O dirigente confirmou a chegada do volante Ryan e deu detalhes sobre as saídas de Matheus Pereira e João Ricardo.

“Uma composição de negociação com o Corinthians, em relação ao empréstimo com opção de compra do Matheus Pereira, empréstimo do João Ricardo, que os clubes já chegaram a um acordo comercial a isso, e a vinda do Ryan”, disse Bruno Cals.

João Ricardo é um belo goleiro, Matheus Pereira é um grande atleta. Consigo manter os dois com o custo financeiro de cada um deles? Não consigo. Não vou ser irresponsável de manter o atleta aqui e depois não pagar. Fizemos uma composição de negociação, em que nós trouxemos um atleta de qualidade técnica muito boa, avaliado pelo futebol, e fizemos o empréstimo, no caso do Matheus Pereira, com opção de compra, sendo que esse empréstimo é oneroso e o Corinthians vai pagar uma quantia mensal para o clube. Em uma negociação só, a gente conseguiu compor de ajustar nossa base de goleiros em relação a nossa realidade financeira, trazer recursos para o clube, e eventualmente muito mais recursos lá na frente, se o Corinthians efetivamente exercer a opção de compra do Matheus Pereira, e conseguimos avançar dentro dessa reestruturação que a gente está falando.
Bruno Cals
Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza

Na entrevista, Cals revelou que ele mesmo se envolveu nas negociações, quando o negócio travou com relação ao Corinthians. Ele contou que conversou com Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza e atual executivo de futebol do Corinthians, e que teve uma “discussão bem calorosa”.

“Marcelo Paz é do Corinthians e negociou diretamente com o Pedro. Eu me envolvi com ele em uma negociação, quando travou o negócio, de forma muito respeitosa a gente teve uma discussão bem calorosa, porque estávamos defendendo aqui o que a gente acha que é melhor para o clube. E a gente conseguiu chegar a uma composição que nós julgamos benéfica para o clube”, concluiu o dirigente.

