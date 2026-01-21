Dirigente do Fortaleza teve ‘discussão calorosa’ com Marcelo Paz para fechar negócio com Corinthians

Bruno Cals, presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, revelou bastidores das negociações recentes com o Corinthians. O dirigente confirmou a chegada do volante Ryan e deu detalhes sobre as saídas de Matheus Pereira e João Ricardo.

“Uma composição de negociação com o Corinthians, em relação ao empréstimo com opção de compra do Matheus Pereira, empréstimo do João Ricardo, que os clubes já chegaram a um acordo comercial a isso, e a vinda do Ryan”, disse Bruno Cals.

João Ricardo é um belo goleiro, Matheus Pereira é um grande atleta. Consigo manter os dois com o custo financeiro de cada um deles? Não consigo. Não vou ser irresponsável de manter o atleta aqui e depois não pagar. Fizemos uma composição de negociação, em que nós trouxemos um atleta de qualidade técnica muito boa, avaliado pelo futebol, e fizemos o empréstimo, no caso do Matheus Pereira, com opção de compra, sendo que esse empréstimo é oneroso e o Corinthians vai pagar uma quantia mensal para o clube. Em uma negociação só, a gente conseguiu compor de ajustar nossa base de goleiros em relação a nossa realidade financeira, trazer recursos para o clube, e eventualmente muito mais recursos lá na frente, se o Corinthians efetivamente exercer a opção de compra do Matheus Pereira, e conseguimos avançar dentro dessa reestruturação que a gente está falando. Bruno Cals Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza

Na entrevista, Cals revelou que ele mesmo se envolveu nas negociações, quando o negócio travou com relação ao Corinthians. Ele contou que conversou com Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza e atual executivo de futebol do Corinthians, e que teve uma “discussão bem calorosa”.

“Marcelo Paz é do Corinthians e negociou diretamente com o Pedro. Eu me envolvi com ele em uma negociação, quando travou o negócio, de forma muito respeitosa a gente teve uma discussão bem calorosa, porque estávamos defendendo aqui o que a gente acha que é melhor para o clube. E a gente conseguiu chegar a uma composição que nós julgamos benéfica para o clube”, concluiu o dirigente.