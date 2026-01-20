Agora no Corinthians, Matheus Pereira revela: ‘escolhi o Fortaleza para trabalhar com Marcelo Paz’

O meio-campista Matheus Pereira foi apresentado oficialmente no Corinthians nesta terça-feira (20). Em sua primeira coletiva, ele falou sobre o Fortaleza, sobre João Ricardo (também acertado com o Timão) e destacou sua relação com Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza e atual executivo de futebol do Corinthians.

“Minha volta ao Brasil passa muito por ele. Quando ele já estava no Fortaleza, já tinha interesse de trabalhar com ele, porque todas as pessoas que falavam sobre o Marcelo sempre falavam super bem, então eu escolhi o Fortaleza justamente para isso, para ter oportunidade de trabalhar com o Marcelo”, disse Matheus Pereira.

O meio-campista foi emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians até o fim da temporada 2026, com opção de compra ao fim do período. A situação é semelhante à de João Ricardo, que também será emprestado ao time paulista, conforme antecipado pelo Diário do Nordeste.

Legenda: Matheus Pereira tem contrato com o Fortaleza até 2027 Foto: KID JUNIOR / SVM

Sobre o João, é um grandíssimo goleiro que eu tive a oportunidade de trabalhar. Todo mundo sabe da importância que ele tinha para o Fortaleza, que ele tem, na verdade, para o Fortaleza. E se chegar, vai ser de extrema importância para a gente também, porque é um grande goleiro. Às vezes eu falo com ele sim, porque acabou virando meu amigo. Matheus Pereira Novo reforço do Corinthians

Aos 27 anos, Matheus Pereira já fez sua estreia com a camisa do Corinthians. A partida foi disputada no dia 18 de janeiro, no empate em 1 a 1 com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Agora no Timão, ele espera “desempenhar um bom papel” assim como no Fortaleza, de acordo com o que disse na coletiva de apresentação.

“Um segundo homem de meio-campo, um segundo volante. Ali foi onde eu consegui me desenvolver muito. Ano passado, no Fortaleza, também consegui desempenhar um bom papel, então acho que como segundo homem de meio-campo”, concluiu o jogador.