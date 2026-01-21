Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza diz não ter grupo político e revela dívida do clube

Bruno Cals, novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (21). Em suas primeiras falas, o dirigente esclareceu que não faz parte de nenhum “grupo político” relacionado ao clube, pauta recorrente entre os torcedores diante do cenário conturbado internamente no Tricolor do Pici.

“Eu não faço parte de nenhum grupo político relacionado ao Fortaleza, estou aqui para trabalhar pelo Fortaleza. Tenho muita admiração por quem passou por aqui, Eduardo Girão, Marcelo Paz, Geraldo Luciano, e tantos outros. Eu não me envolvo nos processos políticos, mas única e exclusivamente na gestão, dando contribuição com minha expertise, que é gestão, principalmente na área financeira”, disse Bruno Cals.

Ele também aproveitou a ocasião para esclarecer dúvidas relacionadas à dívida do clube. De acordo com Cals, o clube possui dívidas com instituições financeiras, além de passivos, que são valores a ser pagos a outros clubes, a jogadores ou empresários.

A dívida do Fortaleza em 31/12 era R$ 66 milhões, dívidas com instituições financeiras. Claro que o Fortaleza tem outros passivos, contas a pagar. Algumas a gente está fazendo renegociações diante da nova realidade financeira do clube. A soma disso é um pouco superior a R$ 100 milhões. Esses passivos vão diminuindo à medida que você vai fazendo a reestruturação do clube. Eu ainda não sei quanto que vai terminar esse passivo no fim da janela. Bruno Cals Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza

