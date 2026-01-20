Presidente do conselho da SAF do Fortaleza fala sobre decisões de elenco e promete time competitivo
Eleito para os próximos dois anos, Bruno Cals falou como dirigente à TV Leão
O novo presidente do conselho gestor da SAF do Fortaleza, Bruno Cals, em entrevista à TV Leão, falou sobre contratações e saídas do atual elenco do Fortaleza. Em vídeo divulgado nesta terça-feira (20), o dirigente também prometeu uma equipe competitiva para a Série B do Brasileiro.
Elenco para 2026
Por mim, estava comprando vários jogadores do mundo inteiro. Técnicos, jovens, aguerridos. Mas a gente tem que ter responsabilidade para poder trabalhar com o que a gente tem. Toda essa discussão nasce em conjunto com a comissão técnica, quando se fecha um determinado nome. O próprio Pedro (Martins, CEO de futebol do Fortaleza) ajuda a ir ao mercado. E depois a gente vai sempre olhar a diretriz do elenco como um todo. Entre as formações de lateral, do extremo, da zaga, dos goleiros. Trabalhando com o orçamento disponível para a gente poder, efetivamente, executar esse desafio que é formar um time super competitivo para a Série B.
Jogadores emprestados
"Toda decisão de empréstimo, de venda de jogador, de compra, sempre vai seguir critérios. Esportivo, técnicos. Estou aprendendo muito ao longo dos anos, mas não é minha expertise. E vai passar por decisões que vão olhar o financeiro do clube. Aí entro, que essa é minha expertise em ajudar o Fortaleza", disse Cals.
Decisões estratégicas
"Não estamos olhando o Fortaleza só para 2026. É claro que as decisões são muito baseadas principalmente nesse momento, pois é o momento de reestruturação, saída e entrada de atletas. Eu gostaria de chegar aqui e fazer um detalhamento de cada contrato assinado, mas não podemos fazer isso enquanto a janela não fechar. Existe todo um planejamento de estruturação e que todas as tomadas de decisão estão num conjunto. Se eu fizer divulgações de informações que são estratégicas para essas negociações, isso pode atrapalhar essas negociações e dar um tiro no pé do Fortaleza", esclareceu o presidente do conselho da SAF
Transparência
A gente tem que pedir um pouco de paciência ao torcedor. Passada a janela, que termina em 3 de março, a gente vem fazer um panorama geral do que foi toda essa estratégia. O porque da movimentação x, y e z, para dar transparência para o torcedor, que todas as decisões que estão sendo tomadas tem passado por análise técnica do ponto de vista esportivo. E também por análise econômico-financeira para geração de valores para o Fortaleza. E todas as decisões tomadas, muitas delas são difíceis, e que a gente precisa tomar no sentido de proteger o Fortaleza para o ano corrente e os seguintes