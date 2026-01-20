Diário do Nordeste
Presidente do conselho da SAF do Fortaleza fala sobre decisões de elenco e promete time competitivo

Eleito para os próximos dois anos, Bruno Cals falou como dirigente à TV Leão

Escrito por
e
(Atualizado às 22:39)
Jogada
Legenda: Bruno Cals será o gestor da SAF do Fortaleza por dois anos
Foto: TV Leão/Reprodução

O novo presidente do conselho gestor da SAF do Fortaleza, Bruno Cals, em entrevista à TV Leão, falou sobre contratações e saídas do atual elenco do Fortaleza. Em vídeo divulgado nesta terça-feira (20), o dirigente também prometeu uma equipe competitiva para a Série B do Brasileiro.

Elenco para 2026

Por mim, estava comprando vários jogadores do mundo inteiro. Técnicos, jovens, aguerridos. Mas a gente tem que ter responsabilidade para poder trabalhar com o que a gente tem. Toda essa discussão nasce em conjunto com a comissão técnica, quando se fecha um determinado nome. O próprio Pedro (Martins, CEO de futebol do Fortaleza) ajuda a ir ao mercado. E depois a gente vai sempre olhar a diretriz do elenco como um todo. Entre as formações de lateral, do extremo, da zaga, dos goleiros. Trabalhando com o orçamento disponível para a gente poder, efetivamente, executar esse desafio que é formar um time super competitivo para a Série B.
Bruno Cals
Presidente do conselho gestor da SAF do Fortaleza

Jogadores emprestados

"Toda decisão de empréstimo, de venda de jogador, de compra, sempre vai seguir critérios. Esportivo, técnicos. Estou aprendendo muito ao longo dos anos, mas não é minha expertise. E vai passar por decisões que vão olhar o financeiro do clube. Aí entro, que essa é minha expertise em ajudar o Fortaleza", disse Cals.

Decisões estratégicas

"Não estamos olhando o Fortaleza só para 2026. É claro que as decisões são muito baseadas principalmente nesse momento, pois é o momento de reestruturação, saída e entrada de atletas. Eu gostaria de chegar aqui e fazer um detalhamento de cada contrato assinado, mas não podemos fazer isso enquanto a janela não fechar. Existe todo um planejamento de estruturação e que todas as tomadas de decisão estão num conjunto. Se eu fizer divulgações de informações que são estratégicas para essas negociações, isso pode atrapalhar essas negociações e dar um tiro no pé do Fortaleza", esclareceu o presidente do conselho da SAF

Transparência

A gente tem que pedir um pouco de paciência ao torcedor. Passada a janela, que termina em 3 de março, a gente vem fazer um panorama geral do que foi toda essa estratégia. O porque da movimentação x, y e z, para dar transparência para o torcedor, que todas as decisões que estão sendo tomadas tem passado por análise técnica do ponto de vista esportivo. E também por análise econômico-financeira para geração de valores para o Fortaleza. E todas as decisões tomadas, muitas delas são difíceis, e que a gente precisa tomar no sentido de proteger o Fortaleza  para o ano corrente e os seguintes
Bruno Cals
Presidente do conselho gestor da SAF do Fortaleza

 

