Entenda porque mesmo classificados para a 2ª Fase, Leão e Vovô precisam vencer na última rodada

Fortaleza e Ceará já estão classificados para a 2ª Fase do Campeonato Cearense após os resultados da 4ª rodada. Mas ainda com uma rodada em disputa, a 5ª, que será no meio de semana, os dois clubes precisam levar a 'sério' os jogos que terão, por detalhes muito importantes no regulamento, e que podem fazer a diferença para a conquista de um título.

Na quarta-feira (21), o Ceará enfrenta o Tirol, no Presidente Vargas, às 21h30, enquanto o Fortaleza joga contra o Horizonte, na quinta-feira (22), às 20h30 no Domingão.

O Fortaleza lidera o Grupo A com 7 pontos, enquanto o Ceará lidera o Grupo B com a mesma pontuação.

Legenda: Fortaleza e Ceará lideram seus grupos no Cearense 2026 Foto: Reprodução / FCF

Qual a importância de vencer na rodada?

Na 2ª Fase, cada clube jogará 3 partidas, contra os classificados do outro grupo. E pelo regulamento do Campeonato Cearense 2026, na 2ª Fase, os 1º colocados dos Grupos A e B e o melhor 2º da 1ª Fase terão 2 mandos de campo. Os demais classificados terão um mando de campo.

Ou seja, Ceará e Fortaleza precisam manter suas primeiras colocações ou no máximo serem o 1º melhor 2º colocado para terem dois mandos. O Alvinegro disputa a liderança com o vencedor de Floresta ou Iguatu, enquanto o Tricolor disputa a liderança com Horizonte ou Ferroviário.

Ter dois mandos de campo em uma fase em que só tem 3 partidas, incluindo um Clássico-Rei, dá uma segurança aos dois. Imagina ter um só mando de campo e ainda enfrentar um clássico?

Pontuação acumulada

Além disso, a pontuação acumulada (1ª + 2ª + 3ª fase) dará o mando de campo no segundo jogo da final. E não precisa nem dizer a importância disso, seja com Vozão ou Leão decidindo mais uma vez o campeonato, ou um deles contra outro clube.