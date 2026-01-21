Diário do Nordeste
Qual a dívida do Fortaleza hoje? Presidente do Conselho da SAF revela valores milionários

Presidente do Conselho da SAF detalha situação financeira do Fortaleza e diz que clube passa por ampla reestruturação econômica

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bruno Cals, presidente do Conselho da SAF do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Bruno Cals, novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (21). Em suas primeiras falas, o dirigente esclareceu dúvidas relacionadas à dívida do clube. De acordo com Cals, parte significativa das dívidas são com instituições financeiras.

“A dívida do Fortaleza encerrou 31 de dezembro de 2025 em 66 milhões de reais. Dívidas com instituições financeiras, isso é dívida. Qual é a dívida com instituições financeiras? 66 milhões em 31/12”, disse o presidente na entrevista coletiva.

O dirigente detalhou que, além das dívidas com instituições financeiras, o clube também tem passivos, ou seja, valores a ser pagos a outros clubes, a jogadores ou empresários. Nesse caso, de acordo com Bruno, o valor devido ultrapassa os R$ 100 milhões.

Claro que o Fortaleza tem outros passivos, contas a pagar. Algumas a gente está fazendo renegociações diante da nova realidade financeira do clube. A soma disso é um pouco superior a R$ 100 milhões. Esses passivos vão diminuindo à medida que você vai fazendo a reestruturação do clube. Eu ainda não sei quanto que vai terminar esse passivo no fim da janela.
Bruno Cals
Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza

Diante dessa situação, o Fortaleza tem negociado a saída de muitos jogadores do elenco que disputou a temporada 2025. O clube foi rebaixado para a Série B do Brasileirão e por isso está passando por uma profunda reestruturação financeira.

