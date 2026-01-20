Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia rescisão do volante Emmanuel Martínez

Jogador tinha contrato até junho de 2027

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:27)
Jogada
Legenda: Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza anunciou oficialmente a rescisão de contratual do volante Emmanuel Martínez. O jogador tinha contrato com o clube até 2027. O Diário do Nordeste apurou e publicou no dia 14, que volante recindiria contrato após acerto com o Vitória.

Na negociação, o Vitória não pagará nada ao Fortaleza, já que Martínez ficará livre no mercado após rescindir com o Leão. Quando fechou com o volante, em 2024, o time cearense desembolsou R$ 8 milhões pela compra de 80% dos direitos econômicos.

Martínez tem 31 anos e disputou duas temporadas com a camisa do Fortaleza (2024 e 2025). Ao todo, foram 56 jogos, dois gols e cinco assistências. Em 2025, perdeu espaço e chegou a ser afastado do time principal do Tricolor do Pici.

